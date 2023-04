National 1 : mauvaise opération pour le Puys Foot, battu par le Mans

C'est une mauvaise opération pour le Puy Foot. Dans un match où les deux équipes auront joué au chat et à la souris, c'est finalement les Ponots qui s'inclinent. Après avoir mené 1-0, et être revenu à 2 partout, le Puy a craqué et concède sa onzième défaite de la saison (2-4). Avec cette contre-performance, le PF43 reste à la quinzième place, à 4 points du douzième et premier non-relégable Bourg en Bresse.

Prochain match vendredi prochain pour les hommes de Roland Vieira, justement face à Bourg en Bresse. Un match capital pour encore croire aux chances de maintien même si elles s'amenuisent au fil des matches