National 1 : Quevilly-Rouen rate son retour sur les terrains

Le Covid a d'abord mis à l'arrêt tout le club de QRM, avant que le club ne soit privé de son match à Lyon par l'Agence régionale de santé locale. En tout, un mois d'arrêt en championnat pour les hommes de Bruno Irlès, forcés de rester bloqués sur cette défaite concédée à Avranches (4-1), avant leur arrêt forcé.

Une défaite sévère ?

QRM etait pressé de retrouver les terrains, même sans son public pour le pousser. Mais le début de match n'est pas vraiment à l'avantage des Jaunes et Rouges, qui courent la plupart du temps derrière le ballon. Au moment où les débats s'équilibraient, où QRM avait ses premières occasions, Cholet en a profité pour marquer (0-1 35'). Un but casquette, où le buteur choletais à plus centré que tiré. Un ballon qui a lobé Lemaître pour frapper son poteau et rentrer dans le but. Quevilly ne tergiverse pas longtemps et répond vite, un but d'Andrew Jung suite à un corner (1-1 42').

Quevilly rentre bien dans sa deuxième période, mais peine dans la dernière passe, et n'arrive pas à passer devant. Le SOC en profite en fusillant Lemaître à bout portant, sur une erreur de concentration de la défense (1-2 75e). Et QRM n'est pas revenu.

Le coach remonté contre ses joueurs

Après le match Bruno Irlès en voulait à ses joueurs : "Mes joueurs n'ont pas joués sur leurs points forts. On n'a pas dominé les couloirs, on n'a pas provoqué la chance. Ce n'est pas parce qu'Andrew marque qu'il fait un bon match, par exemple. J'attends plus d'eux. Je ne crois pas qu'ils peuvent dire 'j'ai fait le maximum, on a vu mes qualités'. Il ne peuvent pas le dire."

Après deux défaites de suite en championnat, la réaction paraît déjà obligatoire vendredi prochaine contre Bourg en Bresse, pour ne pas laisser partir le wagon de tête.