National : l'US Orléans doit gommer les "erreurs basiques" pour s'imposer à Villefranche-Beaujolais

L'US Orléans peut ramener une première victoire à l'extérieur de la saison. Après la déconvenue la semaine dernière face à Bourg-en-Bresse à domicile, (1-3 et 3 buts encaissés en 45 minutes), les Orléanais doivent gommer les erreurs "basiques", selon le coach Claude Robin, pour pouvoir s'imposer face à Villefranche-Beaujolais ce vendredi soir. Une fois la 15e journée de National disputée, il ne restera plus que deux rencontres avant la trêve de Noël.

"Ce n'est pas des buts que l'on doit prendre"

"Les erreurs étaient individuelles", pose Fadh El-Khoumisti l'attaquant de l'USO après la défaite contre Bourg-en-Bresse. "C'était surtout l'aspect défensif sur des touches par exemple, il y avait des problèmes de concentration", dit-il après avoir tous revu le replay de la défaite.

"J'espère que les joueurs auront fait leur mea culpa, comme nous l'avons fait nous-mêmes", continue Claude Robin, qui pointe des "erreurs basiques, des fautes d'inattention. Ce n'est pas des buts que l'on doit prendre", ajoute le coach de l'USO. Un but pris sur corner, un autre après une touche et un dernier après une passe donnée depuis le rond central, "c'est rageant", souffle Claude Robin.

Après avoir revu le match, "j'ai senti le lendemain à l'entraînement que les joueurs ont fait leur mea culpa, ça se voit dans les comportements", continue Claude Robin.

L'USO n'a pas encore gagné à l'extérieur

Villefranche-Beaujolais n'a pas encore gagné de match à domicile cette saison, alors qu'en face l'USO n'a pas ramené une seule victoire à l'extérieur. Alors sauf en cas de match nul, ce sera une grande première pour l'une des deux équipes qui l'emportera ce vendredi soir.

Et Claude Robin espère bien que sa formation prendra le dessus : "Une équipe qui veut ambitionner dans un championnat doit le faire en gagnant à l'extérieur, ça c'est sûr", estime le coach. "On se met toujours la pression chez nous et forcément à un moment donné on craque." Il manque peut-être un peu "de caractère et de prise de conscience", "ou encore d'ambition individuelle" à cette équipe conclut l'entraîneur de l'USO.

Le groupe pour affronter Villefranche

Au niveau du groupe, Nico Saint-Ruf fait son retour dans le groupe, écarté à deux reprises lors des dernières rencontres. Driss Khalid, l'attaquant arrivé d'Amiens, intègre lui aussi le groupe. On devrait donc le voir à l'oeuvre sur la pelouse ce vendredi. Il faudra patienter encore un peu pour voir Moussa Seydi sur le terrain puisqu'il n'est toujours pas qualifié.

En revanche Ismaël Keita, Issa Soumaré et Bryan Teixeira ne font pas le déplacement à Villefranche, non retenu par le coach.

On devrait donc avoir l'équipe suivante alignée d'entrée :

L'Hostis - Lambèse, Lybohy, Seba, Lapis - Demoncy, T. Keita, Talal - Perrin, Antoine, El Khoumisti

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

La rencontre entre le FC Villefranche-Beaujolais et l'USO est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, dès 18h.