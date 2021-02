National : "On a une revanche à prendre" annonce le milieu de l'US Orléans Yohan Demoncy avant Cholet

On le dit à chaque rencontre, mais là c'est encore plus flagrant : l'US Orléans doit gagner à la maison pour continuer de rêver à la remontée en Ligue 2. Les Orléanais, 6e de National, reçoivent Cholet, 5e, ce samedi soir à la Source, pour la 23e journée. En cas de victoire, ils remonteraient juste devant leur adversaire du soir et peuvent atterrir à la 3e place en cas de faux-pas du Mans, sachant que le Red Star et Concarneau ne jouent pas ce samedi à cause de cas de Covid dans l'équipe parisienne. "On n'a pas le droit à l'erreur", estime le milieu de terrain de l'USO Yohan Demoncy? "On a une revanche à prendre sur Cholet", complète-t-il après la défaite au match aller 1-0.

Occasion ratée contre Saint-Brieuc mardi pour engranger des points, c'est un nouveau tournant ce samedi contre Cholet ?

On n'a pas bonifié la victoire du week-end dernier à Lyon, mais on n'a pas perdu non plus contre Saint-Brieuc, on reste sur une série d'invincibilité en championnat et on sait que si on gagne contre Cholet, on pourra bonifier cette semaine. Depuis le début de l'année, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui nous ont mis en difficulté. Quand on perd ou quand on fait des mauvais matches, on ne peut s'en prendre qu'à nous même. Rarement une équipe nous a mis vraiment en difficulté. A Quevilly, à Bastia, on a vu qu'on pouvait battre tout le monde dans ce championnat. Après notre adversaire déjà, c'est nous même.

Au match aller, à Cholet, vous avez perdu 1-0, est-ce que ça vous trotte dans la tête, de vouloir vous racheter ?

Oui surtout qu'au match aller, chez eux, on n'a pas fait un très beau match, on a perdu donc on a une revanche à prendre déjà, dans un premier temps après le championnat est très serré, on a beaucoup de concurrents directs, comme dit le coach il ne nous reste que des matches de coupe donc pour passer devant nos concurrents directs il faut les battre. Là chez nous ce samedi, il va falloir gagner et aller chercher les trois points.

La belle série se poursuit néanmoins pour vous, vous restez sur une bonne dynamique. Est-ce que tu sens que vous êtes dans le vrai ? Sur la bonne voie ?

On a peut-être un peu pris de retard au début du championnat donc là ça nous laisse pas vraiment le droit à l'erreur. Il faut gagner tous les matches, on n'a plus le droit à l'erreur, surtout qu'après il y a Quevilly-Rouen, le SC Bastia et le Red Star en mars. Les deux équipes devant ont déjà pris de l'avance on en a conscience donc c'est à nous, quand on va les rencontrer, d'essayer de grappiller des points par rapport à nos concurrents directs. Après dans le jeu, on peut mieux faire. On n'a pas perdu encore en 2021, mais on a conscience qu'on peut faire beaucoup mieux, au moins chacun individuellement pour améliorer le collectif, peut-être dans le dernier geste, on a vu dans le dernier match on tape le poteau, deux trois fois ça passe à ras du poteau. Il faut peut-être faire le plein de réussite devant le but parce qu'après notre travail défensive est plutôt pas mal. On n'a pas pris de but le dernier match, seulement un face à Lyon. Défensivement, on a compris ce qu'on avait à faire et maintenant peut-être qu'il faut qu'on s'améliore sur le point de vue offensif.

Le groupe pour affronter Cholet

L'attaquant Carnejy Antoine est de retour dans le groupe après son entorse à la cheville, tout comme Ismaël Keita qui n'avait plus été appelé depuis un petit moment. En revanche pas de Karim Coulibaly ni d'Hervé Lybohy laissés au repos.

On devrait voir cette équipe démarrer :

L'Hostis - Lambèse, Saint-Ruf, Seba, Lapis - Demoncy, Talal - Perrin, Khalid, Soumaré - Antoine

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre face à Cholet sera à vivre, comme chaque fois, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h30.