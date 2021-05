National : l'US Orléans doit absolument s'imposer face au Mans pour continuer d'y croire

Après ses deux défaites contre Villefranche et le FC Sète, l'US Orléans joue sa dernière cartouche ce vendredi soir à la Source face au Mans pour un match en retard de la 29e journée de National. Les Manceaux sont en pleine forme, avec trois victoires de suite en championnat, contre Créteil, le SC Lyon et le Stade Briochin, et n'ont encaissé qu'un but en trois rencontres.

On n'a plus notre destin en main"

"On n'a plus notre destin en main et on sait que ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait prévu pour accrocher la troisième place", assure le milieu de terrain de l'USO Amine Talal, "mais je pense que le groupe reste toujours concerné par cette troisième place et on a toujours les mêmes objectifs sur ces trois derniers matchs". "On a aussi notre honneur. On va jouer avec avec fierté et comme je dis oui, l'objectif, il est clair, c'est d'essayer d'empocher le plus de points possible.

Le Mans reste sur une très bonne dynamique et revient en force dans la course à la troisième place. "Ça reste un concurrent direct", rappelle Amine Talal.

Claude Robin © Radio France - Antoine Denéchère

En cas de défaite, l'espoir ne serait plus permis pour les hommes de Claude Robin et la saison prochaine se jouerai en National. Les joueurs l'ont bien en tête. "Je ne vais pas vous mentir et vous dire non", avoue Amine Talal, "on n'a plus notre destin entre les mains, mais il nous reste entre 5 et 10% de chances de décrocher la troisième place, on essaiera et on va faire ce qu'il faudra faire de notre côté et on attendra les résultats des autres équipes".

Le groupe pour affronter le Mans

Claude Robin se passera d'Ismaël Keita et Driss Khalid pour ce match face à l'équipe sarthoise, désormais entraînée par Didier Ollé-Nicolle, ex coach de l'USO, dont la prestation lors de la défaite à Sète samedi dernier avait interrogé. Le coach orléanais aligne, en revanche, l'attaquant Hicham Benkaïd, qu'on n'avait plus vu jouer depuis octobre dernier face à Annecy.

Match à suivre en direct et en intégralité

La rencontre entre l'USO et le Mans sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 19h30 avec l'avant-match et le concours de pronostics. Coup d'envoi 20h.