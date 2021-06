National : un recrutement alléchant loin d'être terminé au Stade lavallois

Pour l'instant, sur le papier, cette équipe semble avoir plutôt fière allure. Le coach, Olivier Frapolli et la nouvelle équipe dirigeante sont parvenus à convaincre des joueurs qui ont réalisé une bonne saison. Actuellement, l'effectif est composé de 14 joueurs.

Quatre joueurs de la saison dernière qui étaient toujours sous contrat. Auxquels s'ajoutent Pierrick Cros et le jeune Yazid Aït Moujane qui ont accepté la proposition de prolongation. Huit nouveaux joueurs ont déjà signé : quatre défenseurs (Baldé, Etcheverria, Goncalvès et Perrot), un milieu récupérateur (Randi Goteni qui s'est engagé avec le Stade lavallois ce jeudi), et trois attaquants (Da Silva, Durban et N'Chobi qui pèsent à eux trois 30 buts la saison passée).

Un effectif de 24 joueurs

Pour compléter l'équipe, il manque un deuxième gardien qui devrait être le Mayennais Maxime Hautbois. Il faudrait aussi un latéral gauche, trois milieux récupérateurs (Jimmy Roye aujourd'hui au Red Star est en contact avancé avec le club mayennais). Et puis, le Stade doit recruter des milieux offensifs, des joueurs de couloir.

Trois ou quatre signatures pourraient intervenir la semaine prochaine. L'objectif est d'arriver à un total de 24 joueurs. Quasiment tous devraient être présents à la reprise de l'entraînement, fixée au 28 juin aux Gandonnières.

Par ailleurs, un ou deux joueurs d'Angers SCO pourraient intégrer l'effectif lavallois, un accord de partenariat a été conclu entre les deux clubs.