Foot National : l'heure de la revanche pour l'US Orléans face à Châteauroux

L'USO reçoit Châteauroux ce vendredi 15 avril 2022 au stade de la Source pour le compte de la 30e journée de National. Orléans, l'actuel 8e du championnat reste sur trois victoires consécutives. Les hommes de Xavier Collin sont désormais à huit points de la troisième place, synonyme de barrage d'accession en Ligue 2.

Une revanche à prendre

L'adversaire de l'US Orléans vient avec des ambitions. La Berrichonne de Châteauroux est, elle, à trois points de cette fameuse place de barragiste. Au match aller, l'USO s'était incliné 4-1 après avoir mené un zéro à la mi-temps. Attention à l'attaque de la Berrichonne. Thomas Robinet reste sur un doublé contre le Red Star lors de la 29e journée. Le joueur de 25 ans est le meilleur buteur du championnat de National avec 17 réalisations. La Berrichonne est également la deuxième meilleure défense du championnat avec 24 buts encaissés en 29 rencontres.

Le groupe

Xavier Collin, l'entraîneur Orléanais peut compter sur le retour de Fred Dembi. Le milieu de terrain s'est entraîné normalement toute la semaine et postule pour une place de titulaire. Le coup dur vient de Timothé Nkada. Le joueur prêté par le Stade de Reims s'est blessé de nouveau, moins de 10 jours après son retour. Il doit passer des examens. Jimmy Halby-Touré est toujours absent. Une défense à cinq sera reconduite par le technicien de l'USO Xavier Collin contre Châteauroux. Les buteurs maison Le Paul et Sangaré devraient former la pointe de l'attaque.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le mot du coach

Xavier Collin sur l'adversaire Châteauroux. "C'est une équipe qui est en train de revenir dans la course à la montée. Quand on voit les moyens et les joueurs sur le papier, c'est une équipe qui a un niveau très très intéressant. Il faudra être encore meilleur que les derniers matchs si nous voulons gagner."

La saison de Benkaid

Hicham Benkaid revient sur sa saison. "J'ai eu la blessure au talon qui m'éloigne des terrains plus d'un an. Donc je suis très heureux de rejouer au foot même si c'était un peu difficile en début de saison. Difficile de reprendre le rythme et de réhabituer le pied à jouer. Mais maintenant je suis épanouie sur le terrain."

En direct sur France Bleu Orléans

La rencontre entre l'US Orléans et la Berrichonne de Châteauroux est à suivre ce vendredi 15 avril 2022 en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans à 19 heures. Le concours de pronostics commence à 18h30.