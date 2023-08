National : 1ère victoire de la saison pour l'ASNL à Cholet

L'EST Républicain/Cédric Jacquot

Et pourtant l'ASNL a eu du mal à rentrer dans la rencontre. C'est Cholet qui a mieux entamé les débats, à tel point que c'est la barre transversale nancéienne qui a sauvé le gardien Marco Giagnorio de la 1ère tentative choletaise sur coup-franc. Les petites frayeurs sont essentiellement venus sur coup de pied arrêté, mais sans casse.

ⓘ Publicité

Mais passé ce petit retard à l'allumage, l'ASNL a commencé à être un peu plus entreprenante. La 1ère étincelle est venu d'une belle combinaison Farade/Cissé, malheureusement contrée au dernier moment par un retour adverse.

C'est sur une action plus anodine qu'est arrivée l'ouverture du score. Farade, décalé à droite, met dans l'axe sur Benjamin Gomel qui arrive lancé à 20m, un bon contrôle et la frappe puissante, contrée par un dos choletais, suffisant pour prendre la gardien adverse à contre-pied. (1-0, 34ème)

Plus de constance et une meilleure gestion du match

L'un des points rassurants, c'est que même si Cholet a poussé pour tenter de revenir au score, les nancéiens ont très peu été mis en danger en seconde période. Mieux, les nancéiens ont enfin réussi à creuser l'écart grâce à Lamine Cissé. Presque un copié-collé de l'action de la 1ère mi-temps entre Farade et Cissé, mais cette fois la remise est faite de la poitrine et la frappe croisée très forte de Cissé, effleurée du pied par le gardien de Cholet finit au fond (2-0, 55ème).

Le spectre des égalisations de Villefranche et Epinal lors des premiers matchs planait, mais les nancéiens ont parfaitement géré la fin de match. Même si Shaquil Delos a dû quitter ses partenaires pour une alerte derrière la cuisse, la compensation avec l'entrée de Nonnenmacher et le passage de Diaby en défense centrale n'ont pas ébranlé la solidité nancéienne.

L'ASNL prend ainsi son 5ème point en 3 matchs (4 seulement au classement puisque l'ASNL a démarré avec un point de pénalité), n'a toujours pas connu la défaite et a réussi à remporter son 1er match sans encaisser de but, bien trop tôt pour en tirer des certitudes, mais encourageant et rassurant après la préparation réduite qu'ont vécu les nancéiens.

La réaction de l'entraîneur Benoit Pedretti