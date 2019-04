National 2 : Andrézieux remporte le derby et se place pour la montée

Andrézieux-Bouthéon, France

En National 2, c'était un derby crucial pour la montée entre Le Puy et Andrézieux ce samedi après-midi ! Les Ponots leaders de leur poule de 4e division recevaient l'ASF (5e) et son nouveau président, l'ancien défenseur international des Verts, François Clerc. A six matchs de la fin de saison, les Andréziens pouvaient revenir à hauteur du Puy en cas de victoire. C'est ce qu'ils ont fait grace à des buts de Leonil et Milla. Andrézieux est donc 2e à 5 journées de la fin, à égalité de points avec Blois, 1er, et le Puy en Velay qui glisse à la 3e place.

Jean-Noel Cabezas, coach de l'ASF : "On est vraiment heureux... Surtout vu d'où on partait cette saison. C'est inespéré. On va se battre jusqu'au bout pour essayer de grappiller surtout avec l'état d'esprit qu'on a en ce moment. Les joueurs se battent, j'ai une équipe avec un état d'esprit extraordinaire même si les résultats n'étaient pas là au début. Maintenant il faut continuer de concrétiser par des victoires, sans s'affoler."