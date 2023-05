National 2 : aucun spectateur pour le match entre Evreux et le FC Rouen

Comme évoqué hier sur France Bleu Normandie, et annoncé depuis le début de semaine par le FC Rouen, le match opposant les Diables Rouges à l'Evreux FC 27 se déroulera ce samedi 13 mai ay stade Mathieu Bodmer sans aucun spectateur.

La ville d'Evreux a pris un arrêté municipal l'officialisant, annonce l'Evreux FC 27 sur sa page Facebook. Le club précise qu'"un périmètre de sécurité sera mis en place par les forces de l'ordre autour du stade. Aucun accès ne sera autorisé à l'intérieur de ce périmètre."

Cet arrêté municipal, pas encore publié, mais que France Bleu Normandie a pu consulter, évoque le fait que "les supporters du FC Rouen ont à plusieurs reprises sur les six derniers mois été à l'origine de troubles à l'ordre public", citant le match aller contre le Racing Club de France, le match contre l'équipe réserve de Caen, et une "sévère" agression d'un supporter de Quevilly en février dernier. L'arrêté mentionne également un "antagonisme manifeste" entre les deux clubs et le fait que le stade d'Evreux "ne permet pas de séparer efficacement les supporters des deux équipes à l'accueil, pas plus que de les installer dans des zones distinctes et isolées". Cela motive donc la mairie à prendre cet arrêté de huis-clos. Un arrêté de la préfecture de l'Eure pourrait suivre.

Face au risque que des supporters tentent tout de même de s'approcher du stade, l'EFC explique que "tout incident pourrait conduire à l'arrêt de la rencontre".

Une délocalisation du match à Pacy-Ménilles avait été envisagée mais se heurtait à des problèmes de calendrier.

Les supporters pourront tout de même regarder le match, puisque qu'il sera filmé et diffusé en direct sur Internet. Les deux clubs donneront des précisions pour pouvoir accéder à la diffusion. A Rouen, le bar Novicks Stadium a déjà annoncé le retransmettre.