Dauphin d'Annecy avant cette journée, les Foreziens peuvent continuer à croire au titre et à la montée avec cette belle victoire à domicile et la défaite de leur concurrent direct.

Andrézieux-Bouthéon, France

La victoire sur Saint-Priest était belle au coup de sifflet final, elle l'est encore plus après la défaite d'Annecy à Chasselay (2 - 0). L'ASF s'impose largement (4 - 0) et prend deux points d'avance dans le duel à distance entre les deux équipes.

En première période déjà, les hommes de Romain Revelli se sont montrés plus tranchants sur leurs offensives. Bennekrouf régulièrement trouvé dans la profondeur a fait très mal aux Rhodaniens. S'il n'a pu concretiser lui-même, il a adressé un bon centre à ras-de-terre à Robert, le milieu défensif rcompensé de sa bonne montée.

Les trois autres buts sont arrivés à l'issue d'un temps fort des joueurs de l'AS Saint-Priest. Maxime Bourgeois et ses coéquipiers ont su profiter des espaces qui se liberaient. Jouer libéré de la pression du classement, la clef d'après le coach Romain Revelli : "cela va être un chassé croisé jusqu'à la fin de la saison, de toute façon mes joueurs savent que ça va se jouer à rien du tout".