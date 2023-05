National 2 : le SAS Epinal doit s'accrocher à son fauteuil de leader

Ne reste plus que deux matches avant que cette saison de National 2 ne rende son verdict. Et pour l'heure, les Vosgiens du SAS Epinal sont en tête de leur groupe, seule place réservée à la montée en troisième division. Depuis la dernière journée, les Spinaliens sont montés tout en haut du tableau et ont donc leur destin entre leur main. Ça commence ce samedi soir à 18h avec un déplacement crucial à Bobigny, l'un des deux autres clubs encore en position de briguer la montée.

ⓘ Publicité

Destin en main

"L'objectif au début de la saison était d'être dans le sprint final pour la montée", confie le coach des Boutons d'or Fabien Tissot qui s'attend toutefois à une partie disputée. C'est désormais chose faite et il convient désormais de transformer l'essai en écartant définitivement l'un des concurrents directs. En cas de montée, les Spinaliens pourraient donc croiser l'AS Nancy Lorraine dans le sens inverse, elle qui vient de valider sa descente historique en 4ème division.