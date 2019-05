National 2 – Réserve de l’OL / FC Annecy (Samedi 16 h) : "débrancher le cerveau" pour ramener les 3 points

Relégué à la 3e place du championnat de National 2, le FC Annecy n’est plus maître de son destin. Ce samedi, les rouges se déplacent à Lyon pour affronter la réserve de l’OL. Et la victoire est essentielle pour continuer à rêver à la montée.

Haute-Savoie, France

Samedi dernier, en concédant sur sa pelouse du Parc des sports un triste match nul face à Saint-Priest le Fécé s’est mis dans une situation compliquée. A trois journées de la fin de ce championnat de National 2, la formation annécienne n’a non seulement plus le droit à l’erreur mais elle doit également espérer un faux pas de ses adversaires directes (Toulon occupe la 1ère place avec 2 points d’avance et Fréjus-Saint Raphael ex aequo avec Annecy possède une meilleure différence de buts).

"Psychologiquement ce n’est plus la même chose, nous sommes obligés de gagner", reconnait l’entraineur annécien. "Et samedi face à la réserve l’OL avec de très bons jeunes, cela ne sera pas simple. C’est un adversaire qui ne nous fera pas de cadeau", poursuit Helder Esteves qui compte sur un sursaut d’orgueil de ses joueurs. "Il faut être plus tueur, il faut être des morts de faim." A trois journées de la fin du championnat de National 2, l’heure n’est plus au calcul. Le Fécé peut encore croire à la montée. "Tout est faisable, estime Helder Esteves. Si on est capable de débrancher le cerveau sur le contexte et se de concentrer sur l’action technique a mené pour gagner le match, ça le fera."

Cela nous oblige à être dans l'excellence, on n'a pas le choix." - Helder Esteves, entraineur du FC Annecy

