National 2 : Romain Revelli analyse le départ parfait d'Andrézieux

L'ASF Andrézieux-Bouthéon espère être reçue 5 sur 5 ce samedi à l'occasion de la 5e journée de National 2 de football. Les Andréziens ont déjà remporté leurs 4 premiers matches et pointent à la 2e place du classement avant donc de recevoir Raon l'Etape à 17h à l'Envol Stadium.

Un début de saison parfait pour l'ASF pour sa deuxième saison à ce niveau et après de gros changements à l'intersaison : nouvel entraineur, nouveaux joueurs, un préparateur physique et une professionnalisation de l'organisation. La grande majorité des joueurs sont aujourd'hui payés et n'ont pas de métier à côté. Une nouvelle ère partie sur les chapeaux de roues et analysée par le coach Romain Revelli.

4 victoires en 4 matches, c'est un début de saison qui va au-delà de vos espérances ?

C'est un début de saison qui amène de la confiance. Match après match on est toujours ambitieux pour tenter de tous les gagner ou de faire des points. On est satisfaits surtout parce-que ça valide le travail du groupe.

Est-ce-qu'il y a un risque à partir très vite comme cela ?

Oui parce qu’on est encore au début, on a des points et on est en haut du classement, mais on ne connait pas toutes les équipes et toute la poule. Le danger d'une série comme on fait c'est qu'à chaque fois c'est un peu plus dur, qu'on en oublie les fondamentaux et que la série s'arrête ! Donc dès ce weekend face à Raon l'Etape c'est un match piège surtout qu’inconsciemment on peut se dire que ça va être facile... Alors qu'on est qu'en début de championnat. Le National 2 c'est 30 matches, on en joué 4. Il faut de l'humilité et rester calme match après match.

L'ASF était attendue après son recrutement et sa réorganisation. Le club veut monter dans les années à venir en National. Ce bon début de saison change-t-il le timing ?

On ne change pas notre discours. On m'a fait venir pour professionnaliser donc l'objectif c'est de monter le plus vite possible. Mais on est à 4 matches et ça peut aller très vite. A Saint-Étienne avec Christophe Galtier, quand on avait des objectifs, le sprint final c'étaient les 10 derniers matches. Quand on sera à dix matches de la fin ce ne sera pas pareil. je ne comprends pas les entraineurs et les clubs qui annoncent qu'ils vont monter. Les matches sont tellement durs ! Je connais le football et c'est trop difficile, surtout à partir de ces niveaux là.

Dans ce début de saison se joue aussi l'engouement populaire autour de l'ASF ?

Andrézieux est un club ancré dans une terre de foot mais qui doit créer son histoire. Les résultats amènent des spectateurs mais pour moi ce n'est pas suffisant. Je veux que ce stade on le remplisse encore plus qu'il y ait une communion avec le public comme à la fin du match face à Paris. C'est aussi aux gens de chauffer un peu plus le stade parcequ'on n'aura pas toujours des victoires. On doit marcher tous ensemble pour ne faire qu'un. On fait tout ça pour avoir ses joies de communion et faire vibrer les stades.