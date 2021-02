National 2 : Saint-Pryvé-Saint-Hilaire va pouvoir reprendre le championnat après plusieurs mois d'arrêt

Ils l'attendaient avec impatience, les joueurs de Saint-Pryvé-Saint-Hilaire vont pouvoir retrouver le chemin des terrains. La Fédération Française de Football a validé ce jeudi la reprise du National 2 dès le 13 mars après plusieurs mois d'arrêt du championnat.

Protocole sanitaire strict

Les clubs pourront s'entraîner après 18h grâce à des dérogations. Les matches en retard des clubs qui ne sont plus engagés en Coupe de France pourront se jouer dès le 27 février prochain. Le protocole sanitaire est très strict pour permettre la reprise du championnat : matches à huis-clos, tests PCR obligatoires 24h avant la rencontre, limitation des accréditations et un renforcement des dispositifs d'hygiène individuels et collectifs.

Toutes les équipes disputeront tous les matches de la phase aller avant de constituer des poules d'accession et de descentes dans tous les groupes. Le National 2 s'achèvera le dimanche 13 juin selon la FFF.

Saint-Pryvé-Saint-Hilaire était premier du groupe A à l'arrêt du championnat

Les Pyvatains occupaient la première place du groupe A lors de l'arrêt du championnat en octobre dernier. Neuf rencontres ont été disputées pour le moment et Saint-Pryvé a encore son match en retard à jouer contre Vannes (9e journée).

Sont concernés aussi pour la reprise les clubs du SO Romorantin, du Bourges Foot, du Bourges 18 et de Blois.