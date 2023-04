National 2 : un choc au sommet pour le FC Rouen

Le FC Rouen, leader de sa poule en National 2, joue contre son dauphin, ce samedi 29 avril. Deux points derrière, le Racing Club de France est prêt à s'emparer de la première place rouennaise en cas de victoire.

ⓘ Publicité

Il pourrait y avoir du sport, l'enjeu sportif est gros, la place de leader à quatre journées de la fin. "Il n'est pas nécessaire de rajouter de la pression", estime Charles Maarek, le président du FCR. C'est surtout le Racing qui a la pression, nous, un nul nous laisse devant." "Un nul là-bas ne serait pas forcément un mauvais résultat", abonde Maxime D'Ornano, l'entraîneur rouennais. "Je vois des joueurs concernés, concentrés. Ils étaient déçus après la défaite contre Chambly." Cette rencontre opposera des rouennais, meilleure équipe à l'extérieur de la poule, contre des franciliens, meilleure attaque de la division.

loading

Le FC Rouen devrait être soutenu par au moins 700 supporters, sûrement plus, à Versailles. "C'est une force, ils sont partout avec nous, A nous de transformer cela en énergie positive", précise l'entraîneur. La question des supporters à d'ailleurs entraîné une passe d'armes par communiqués interposés entre les deux clubs, notamment sur le prix des places pour les supporters rouennais : 15 euros. "Ce n'est pas très sport. Nous c'était six euros et on s'est occupé de leur sécurité", explique Charles Maarek. "Mais on ne va pas les empêcher de venir, même s'ils doivent se priver un peu cette semaine, ils seront là", précise le président. "Raisons de sécurité" a répliqué le club francilien.

loading

Les fans des Diables Rouges vont occuper, et sûrement un peu dépasser, une tribune latérale entière du stade versaillais, pour pousser le FCR dans ce choc du championnat. Ils devront aussi se tenir à carreau : "On les a prévenu, pas de débordements, on respecte l'adversaire, c'est important. Mais ils devront aussi être respectés."

loading