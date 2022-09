National 2 : un premier faux pas pour le Trélissac Football Club

Le football a rythmé votre weekend sportif en Périgord, avec la 3ème journée de National 2 et les fortunes diverses de Bergerac et Trélissac, avec de nombreux derbies en Coupe de France et une rentrée des classes pour les féminines en Coupe de France.

Premier échec du Trélissac Football Club en National 2

Andrézieux-Trélissac, 1-0 : Le tout premier revers du TFC. Les joueurs d'Hervé Loubat avaient parfaitement débuté la saison par deux victoires probantes, 0-2 à Nantes et 4-1 à domicile, face à Lorient. Deux victoires face à des réserves professionnelles. Mais samedi soir, lors de la 3ème journée de National 2, les trélissacois ne sont pas parvenus à réaliser la passe de trois. Le but d'Andrézieux inscrit par Jordan Kassa à la 62ème minute ne trouvera pas sa réplique périgourdine. Cette fois l'attaque du TFC est restée muette. Une première défaite qui ne doit pas faire oublier les deux prestations précédentes où le jeu proposé porté vers l'offensif a séduit, surtout face à Lorient. Un nouveau style insufflé par le nouvel entraineur, Hervé Loubat. Résultats complets et classement N2 (source site FFF). Trélissac est 5ème au classement du Groupe D de National 2.

Bergerac arrache le nul sur la pelouse des Herbiers

Les Herbiers-Bergerac, 1-1 : Une égalisation bergeracoise dans le dernier quart d'heure. Le Bergerac Périgord Football Club a tout connu, en ce début de saison de National 2. Défaite 2-1 à Vierzon, victoire 1-0 à domicile face à Bourges. Là il s'agit d'un match nul, lors de cette 3ème journée du Groupe D, match disputé vendredi 2 septembre 2022. Les bergeracois se sont fait surprendre dès la 10ème minute, Axel Tressens égalisera pour le BPFC à la 75ème minute. 2 expulsions dans ce match, une de chaque côté. Pour l'entraineur, Erwan Lannuzel, "la deuxième période a été plus cohérente que la première. Le nul est un score logique". Bergerac est 8ème au classement du Groupe D de National 2. Paul Fauvel, directeur général du club était du déplacement aux Herbiers et nous livre son analyse et les ambitions du club pour cette nouvelle saison. Une équipe bergeracoise plutôt en réaction sur la pelouse des Herbiers.

Football féminin, coup d'envoi de la saison pour les périgourdines

Cornil/Sainte Fortunade-Bergerac Périgord FC, 0-3 : Ce dimanche 4 septembre 2022 à 15h00, c'est par la Coupe de France que la saison débute pour l'équipe féminine du Bergerac Périgord FC. Les protégées de Serge Pialat, entraineur pour la huitième saison consécutive, avaient un adversaire modeste pour ce premier tour de la Coupe de France féminine, phase régionale, le club de Cornil-Sainte Fortunade, club corrézien qui joue en interdistricts, soit deux divisions en dessous de Bergerac, qui va bientôt démarrer sa saison en Régionale 1. Pourtant les bergeracoises se sont compliquées les choses en première mi-temps et ont attendu la deuxième pour enfin prendre le dessus. Pour Serge Pialat, le coach bergeracois, c'était un match de reprise.

Coupe de France de football, plusieurs derbies périgourdins

8 derbies périgourdins étaient programmés ce samedi 3 et ce dimanche 4 septembre 2022, lors du deuxième tour de la Coupe de France masculine de football. Voici les résultats : (en gras les équipes périgourdines)

Ribérac 1-1 (tab 3-1) Saint Emilion, Ribérac qualifié aux tirs au but.

1-1 (tab 3-1) Saint Emilion, Ribérac qualifié aux tirs au but. Confolens 0-3 Nontron Saint Pardoux

Nonards 1-2 Sanilhacois SA

Rugby, le CAP défait lors de son dernier match de préparation

Périgueux-Niort, 19-24 : une défaite que l'on peut qualifier de logique. Ce vendredi 2 septembre 2022 c'est au Stade Jean Pauquet à Barbezieux, sur terrain neutre, que s'est disputé ce dernier match de préparation pour le CAP. Les capistes ne semblent pas encore avoir tout réglé avant le début de saison en Nationale 2. Les périgourdins et les niortais ont inscrit, chacun, 3 essais. Mais Périgueux a été un peu plus sanctionné que l'équipe adverse et doit surtout apporter des solutions sur les touches. Le coach anglais du CAP, Richard Hill ne semble pas si inquiet pour autant et a apprécié le combat physique. Mais il faudra apporter des améliorations pour le premier match de la saison, le weekend prochain face à Auch.

L'équipe de Nationale 2 de rugby du CAP sera présentée, comme l'an passé, au public et aux supporters périgourdins le lundi 5 septembre 2022 à 18h30 dans la cour de l'hôtel de ville. Les joueurs seront au complet avec le staff technique, mais aussi, en présence des dirigeants du club et des élus de la ville. L'occasion pour vous de réaliser quelques selfies et d'échanger quelques mots avec l'équipe phare du département dont vous pourrez suivre les matchs de Nationale 2 au stade Francis Rongièras.

Pas de périgourdin vainqueur au tour des 2 vallées à Saint Cyprien

142 coureurs ont pris le départ à Saint Cyprien, ce samedi 3 septembre 2022, à la 30ème édition du Tour des 2 vallées. 90km de course sur une boucle en forme de 8, avec pas mal de montées, de bonnes petites côtes pentues qui ont fait mal aux jambes et ont fait la sélection. Une course pour les costauds. Un homme s'est rapidement échappé, en solitaire durant 30km, puis rejoint pour les 20 derniers km de course. C'est donc un final à 4 et une édition qui se termine au sprint, avec une bonne minute d'avance sur le peloton. Victoire de Nicolas Bastien de l'AS Minerva devant Rémi Verhoeven du Guidon Biassais et 3ème pour compléter le podium, Anthony Bigouret du vélo club Gouzon. Le meilleur périgourdin termine à la 9ème place, il s'agit de Wouter Vanaelst. Le récit de la course par le président organisateur, Didier Baudet. Il aurait aimé une plus forte présence périgourdine.