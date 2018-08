C'est la reprise, ce samedi 18 août en National 3 de football : le groupe du Grand Est ne compte plus que deux clubs de Moselle, le Sarreguemines FC et le CSO Amnéville.

C'est la reprise ce samedi, en National 3 de foot, l'équivalent de la 5ème division. Dans le groupe du Grand Est, 14 clubs sont en compétition : 6 alsaciens, 3 de Champagne-Ardenne et 5 lorrains. Parmi eux : seulement 2 représentants du foot mosellan, le Sarreguemines FC et le CSO Amnéville. En revanche, pas de réserve du FC Metz, reléguée, pour la première fois de son histoire, en Régional 1.

Ils ne sont plus que 2. La saison passée, 4 clubs mosellans évoluaient en National 3, mais à l'issue d'un championnat très exigeant, Trémery et la réserve du FC Metz, ont été relégués à l'échelon inférieur. Seuls Amnéville et Sarreguemines défendront donc les couleurs de la Moselle en 5ème division.

Le Sarreguemines FC dispute sa 6ème saison consécutive à ce niveau, et avec la ferme intention d'y rester, comme l'explique Sébastien Meyer, le coach du SFC.

Repêché in extremis la saison passée en N3, Amnéville, qui fêtera son centième anniversaire l'an prochain, vient de vive un été beaucoup plus calme. Le CSOA a notamment pu garder ses joueurs qui étaient pourtant convoités par les clubs plus riches du Luxembourg, comme l'explique François Ventrici, son président.

Et pour cette première journée, Amnéville recevra ce samedi à 18h Sarre-union, et Sarreguemines accueillera à la même heure Épernay.