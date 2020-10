National 3 : carton plein pour les clubs mayennais

Après l'intermède Coupe de France, l'US Changé et l'équipe B du Stade lavallois retrouvaient le championnat ce samedi. Les deux équipes mayennaises se sont imposées.

L'équipe B du Stade lavallois n'avait plus joué depuis un mois, depuis le 27 septembre et une défaite à l'extérieur. En déplacement en Loire-Atlantique, les joueurs de Sébastien Desmazeau se sont imposés 3 à 0 sur la pelouse synthétique de Vertou. C'est le premier succès à l'extérieur cette saison pour cette équipe. Les trois buts sont signés Etonde, Marut et Nzuzi.

De son côté, l'US Changé recevait l'équipe de Sautron. Les Changéens se sont imposés 1 à 0 grâce à un but inscrit comme la semaine dernière en Coupe, dans le bout du temps additionnel (Mebarki, 94'). L'équipe entraînée par Bertrand Girard reste invaincue depuis le début de saison. C'est la troisième victoire en quatre rencontres à domicile.

Au classement de National 3, l'US Changé est 2e derrière La Roche-sur-Yon et le Stade lavallois est 5e. La prochaine journée de championnat doit se dérouler le 8 novembre avec la réception du Mans FC pour le Stade lavallois et un déplacement à Challans pour Changé.

Ce dimanche, en match en retard du 5e tour de la Coupe de France, l'ES Bonchamp (R1) se déplace à Petit-Mars (D2). Match à 15 heures.