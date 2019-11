National3: Cinquième défaite consécutive pour la réserve du stade lavallois battu 2-1 par Châteaubriant.

Laval, France

Foot N3 . Défaite du stade lavallois 2-1 face au leader Châteaubriant, les lavallois en ouvrant la marque à l'heure de jeu par Bira Dembélé pensaient avoir fait le plus dur face au leader, qui a égalisé dans un premier temps, et inscrit le but de la victoire à la 89ème minute. Dans le même temps Changé concède le match nul deux partout à Fontenay. Le stade est neuvième du classement Changé onzième.

En R1: Laval Bourny réalise la bonne opération en s'imposant 2-1 à Segré. Les lavallois occupent la deuxième place du classement.Défaite par contre pour le stade Mayennais battu 2-1 par St Nazaire.

Futsal D2 : Troisième succès consécutifs pour l'étoile Lavalloise qui s'impose logiquement 5-2 face à Paulista, les lavallois sont troisième du classement.

Les RV du dimanche : Hockey en salle, première journée pour le stade Lavallois. qui reçoit Nantes et Carquefou, à partir de 10h salle Jules Renard.

Cyclo-Cross : Avec le championnat départemental de la Mayenne à Château-Gontier à partir de 13h30.

Football : en R1 Bonchamp reçoit Cholet à 15h