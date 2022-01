National 3 : le Stade lavallois B concède le nul, l'US Changé chute à Saumur

Kévin Nadje et la B du Stade lavallois ont concédé le nul.

Pas de victoire pour les seuls clubs mayennais qui auront joué au foot ce week-end. Pandémie oblige, la Ligue a suspendu toutes les compétions en dessous du National 3. L'US Changé, à Saumur, et le Stade lavallois B contre Saint-Philbert-de-Grand-Lieu étaient sur le pont.

Les hommes de Sébastien Desmazeau ont du se contenter d'un score nul et vierge. "C'est le premier match de l'année, ce n'est jamais très simple, avouait l'entraîneur lavallois. Les deux équipes méritaient ce point ce soir." En effet, Laval pouvait se contenter de cette petite unité sachant que les Saint-Philibertains ont eu les occasions les plus importantes du match. Notamment cette incroyable loupé alors que l'attaquant était seul, à 50 cm d'un but grand ouvert sans gardien.

Changé n'y arrive pas à Saumur

De leur côté, les Changéens ont perdu face à Saumur (3-1). Les protégés de Bertrand Girard ont fait une mauvaise entame de match et l'ont payé cash à la pause (1-0). "Nous aurions pu revenir à 2-2 en seconde mi-temps, cela aurait été mérité vu notre état d'esprit".