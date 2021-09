National 3 : le Stade lavallois enchaîne, l'US Changé décolle

Le Stade lavallois B s'est imposé en toute fin de rencontre face au Poiré (3-2) et enchaîne après sa victoire la semaine dernière. Les Tango ont été imités par l'US Changé, victorieux de Sautron (2-0) dans ce qui constitue la première victoire changéenne cette saison.

Après un succès à Sablé la semaine dernière, les protégés de Sébastien Desmazeau ont de nouveau remporté la mise face au Poiré-sur-Vie (3-2). Une victoire qui s'est dessinée dans les tous derniers instants de la partie quand Yazid Aït-Moujane interceptait au milieu de terrain et décochait un missile dans le but adverse (90e).

Avant cela, les Tango avaient été rejoint au score par deux fois. D'abord, les Vendéens répondaient à l'ouverture du score de Sofiane Barroug (23e). Puis ils recommençaient quand Yannick Padilla marquait le but du 2-1 (70e).

Ce succès permet à Laval B d'être co-leader de N3 avec sept points.

Changé lance sa saison

En déplacement à Sautron, l'US Changé a remporté son premier match en championnat. Dominateurs, les Mayennais ont scellé leur emprise en deuxième période grâce à des buts de Mendy (65e) et Sauvé (75e). "C'est une victoire qui récompense les deux derniers matches, cela vient bonifier ce qui a été fait avant. On a senti de la sérénité dans l'équipe et cela donne de la confiance pour la suite."

Avec cette première victoire, Changé peut préparer son entrée en lice en Coupe de France, le week-end prochain, plus sereinement.