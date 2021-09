National 3 : le Stade lavallois reste invaincu, pas encore de succès pour l'US Changé

Pour cette deuxième journée de National , le Stade lavallois était encore en déplacement et l'US Changé disputait un deuxième match consécutif à domicile.

Après un match nul au Mans (1-1), les Lavallois se sont imposés à Sablé, 1-0. Un but inscrit de la tête par le défenseur Marvin Baudry (40') suite à un coup franc près du poteau de corner. Ce match était l'occasion d'assister au retour de Maxime Hautbois. Premier match de la saison pour le gardien numéro 2 du club Tango. "Maxime a été très important. Il a fait des arrêts décisifs en seconde période, au moins deux voire trois, qui nous permettent de remporter la victoire" précise l'entraîneur de l'équipe, Sébastien Desmazeau. Il y avait également les défenseurs Edson Seidou et Yazid Aït Moujane dans le 11 de départ.

Un but encaissé et un rouge en trois minutes pour Changé

Au stade Auguste Dalibard, l'US Changé recevait la réserve du Mans FC. Dans l'équipe sarthoise, pas moins de six joueurs du groupe pro figuraient sur la feuille de match. Les Changéens n'ont pas su profiter de leurs quelques occasions pour ouvrir le score et ils se sont fait surprendre en toute fin de première période par l'expérimenté attaquant Julio Donisa. En début de seconde, c'est la douche froide. Le défenseur changéen Thomas Boret est exclu pour une faute qui valait peut-être seulement un carton jaune. Dès lors, la situation était très compliquée pour les joueurs de Bertrand Girard qui encaissent un second but à vingt minutes de la fin. "Une seconde période anecdotique" selon le coah changéen, vu les circonstances. Une défaite à domicile après le nul la semaine dernière contre Vertou, le bilan comptable est maigre pour l'US Changé en ce début de saison. "Il ne faut pas tout remettre en question", précise toutefois Bertrand Girard, "il ne faut pas perdre le moral et garder la confiance. L'équipe a des qualités."

2e journée de National 3

Sablé FC / Stade lavallois (B) : 0 - 1 (mi-temps 0-1).

But pour Laval : Baudry 40'

US Changé / Le Mans FC (B) : 0 - 2 (mi-temps : 0-1).

Buts pour Le Mans : Donisa (45'), Gouletquer (70')

Au classement de National 3, le Stade lavallois est 2e, l'US Changé 12e.