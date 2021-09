National : 6000 spectateurs attendus, les supporters lavallois sont chauds avant le derby contre Le Mans

Ce vendredi, c'est jour de derby en National. Le Stade lavallois accueille Le Mans FC. Environ 6000 spectateurs sont attendus au stade Francis Le Basser pour ce match qui sent la poudre.

Les hostilités sont lancées. Vendredi dernier, les supporters lavallois en déplacement à Avranches ont déployé une banderole en début de rencontre : "17/09, éclatez-les". Lundi dernier, au MMArena, lors du match Le Mans / Sedan, les supporters sarthois ont répondu avec inscrit sur leur banderole : "vendredi, bouffez-les". Le ton est donné.

Mercredi soir, près de 5000 billets avaient déjà été vendus. Et il y a 500 places réservées aux supporters manceaux qui devraient remplir une grosse partie du parcage visiteurs.

Pour Thomas, un supporter lavallois "il y a une rivalité historique entre la Mayenne et la Sarthe (la Ligue du Maine) et forcément il y aura beaucoup de monde et forcément, c'est un match que tous les Lavallois veulent gagner. Un derby, il faut le gagner, ça se joue, ça se gagne. je pense que le public en attend beaucoup."

Ce jeudi, les billets sont en vente à la boutique des Socios, rue de Paris à Laval. Vendredi, ouverture des guichets au stade Le Basser à 15h30. Et en ligne sur le site internet du club.