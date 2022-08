National : "On a besoin du soutien de tout le monde", l'appel de l'entraîneur de l'US Orléans aux supporters

Le stade de la Source va de nouveau se remplir de supporters habillés en jaune et rouge. Pour le premier match de la saison à domicile, l'US Orléans reçoit l'AS Nancy Lorraine, reléguée de Ligue 2, ce vendredi à 19h30, pour le compte de la 2e journée de National. L'entraîneur de l'USO, Xavier Collin, espère voir les travées du stade plus remplies que la saison dernière.

La Source doit devenir un endroit compliqué pour l'adversaire

"On a envie d'avoir un public qui soutient nos joueurs, ça n'a pas toujours été le cas en début de saison dernière où on a senti beaucoup de frustration à cause des résultats, estime-t-il. On a une nouvelle équipe, il faut qu'on soit à l'unisson, on appelle tout le monde à être avec nous, on a besoin du soutien de tout le monde pour faire une bonne saison." "Le 12e homme, c'est le public", ajoute Nicolas Saint Ruf, le capitaine d'Orléans.

Pour qu'Orléans puisse atteindre son objectif, le haut de tableau, il va falloir faire mieux que la saison passée à la maison. Avec seulement sept victoires en 18 matchs à La Source, Orléans a perdu trop de points à domicile. "La Source doit devenir un endroit compliqué pour l'adversaire, raconte Xavier Collin. Il y a un beau stade, un beau terrain mais on a envie que les équipes repartent d'Orléans en se disant que c'est un endroit qui n'est pas facile, une équipe difficile à jouer." Aux joueurs de le prouver, ce vendredi contre l'AS Nancy Lorraine, sérieux prétendant à la montée.

Pour affronter l'ASNL, Xavier Collin fait appel aux mêmes hommes. Sur la touche, il y a toujours les trois mêmes blessés : le latéral gauche Adrien Pagerie et l'attaquant Johanne Akassou sont en phase de reprise. Le défenseur Steve Solvet entame, lui, sa deuxième semaine de rééducation.