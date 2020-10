National : "À domicile, c'est une bonne pression", pour Yohan Demoncy, milieu de l'USO avant le Red Star

Après sa défaite vendredi dernier face à Quevilly-Rouen, 3-1, l'USO reçoit le Red Star ce mardi soir à la Source pour le compte de la 10e journée de National. Pour Yohan Demoncy, le milieu de l'USO, il faut engranger le plus de point possible et à la maison, c'est "une bonne pression", selon lui.

Après sa défaite vendredi dernier face à Quevilly-Rouen, 3 buts à 1, l'USO reçoit le Red Star ce mardi soir pour la 10e journée de National à la Source. Pour ne pas être distancé au classement, les Orléanais vont devoir assurer à domicile et s'imposer face à un concurrent direct qui est 8e du classement et avec un point de plus.

On a posé quatre questions à Yohan Demoncy, le milieu de terrain de l'USO, qui retrouve petit à petit une place de titulaire dans l'équipe de Claude Robin.

On a l'impression que depuis que tu es revenu au milieu de terrain, l'équipe se porte mieux, est-ce que c'est aussi ton point de vue ?

J'ai eu "la chance" de pouvoir observer du banc de touche ce qui n'allait pas dans l'équipe, ce qui manquait et ce que je pouvais faire pour l'améliorer au moment où je serai sur le terrain. Il manquait un peu de patience dans le jeu selon moi et de lien entre les lignes.

Quelle est ta relation avec le coach ?

Je trouve qu'il est proche de ses joueurs, il parle individuellement à ses joueurs par rapport à ce qu'il attend sur le terrain. Quand il me parle, il prend aussi souvent tous les milieux de terrain, que ce soit Ismaël, Tidiane, Loïc, et il nous dit ce qu'il attend de nous sur les matchs qui arrivent. J'avais pas joué les trois premiers matchs de championnat, il m'a demandé d'avoir un peu de temps de jeu (avec la réserve, ndlr), avant de rentrer dans le groupe pour que le jour où il allait faire appel à moi je n'ai pas zéro minute dans les jambes.

À domicile, il faut faire le plein, obligatoirement, avec ces défaites à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une sorte de pression à la maison ?

On n'est pas sur le podium pour l'instant donc on sait qu'il faut prendre le maximum de points à chaque match, on en est conscient, après ce n'est pas forcément une pression, c'est une bonne pression, parce qu'on prend tous du plaisir sur le terrain, on est impatient d'y retourner et comme on enchaîne les matchs tous les deux-trois jours, ça nous permet de prendre un maximum de points le plus vite possible. On a zéro point à l'extérieur, à domicile on a plutôt des bons résultats, il faut prendre, encore une fois le maximum de points et on regardera peut-être, à la fin du mois d'octobre, le classement à ce moment-là.

Le Red Star, tu en sais quoi de cette équipe ?

J'ai jamais vraiment regardé les matchs de National (rires), mais de ce que nous a dit le coach, c'est une toute nouvelle équipe, avec des nouveaux joueurs, qui ont l'air solide, parce qu'ils sont sur une série de trois victoires, donc on sait que ce ne sera pas facile contre eux.

Le groupe face au Red Star

Djessine Seba étant suspendu, il est remplacé numériquement par Tidiane Keita. Alex Marchadier prendra la place du défenseur le temps de purger sa suspension. À part ce changement, le groupe reste le même. Hicham Benkaïd est toujours aux soins et Karim Coulibaly, qui a rejoué avec la réserve le week-end dernier, s'est de nouveau blessé.

On devrait donc avoir cette composition au coup d'envoi :

L'Hostis - Lambèse, Marchadier, Saint-Ruf, Lapis - Demoncy, Keita. I, Talal - Perrin, Antoine, Teixeira (ou Soumaré)

