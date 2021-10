National – À l’aise dans son costume de patron, le FC Annecy domine Cholet 3 à 0

Avant l’entame de cette rencontre face à Cholet, on se demandait si les joueurs du FC Annecy avaient digéré leur élimination en Coupe de France, mauvais souvenir du weekend dernier et encore face au GFA Rumilly Vallières. Un peu plus 90 minutes plus tard, les quelques 2.400 spectateurs présents hier soir dans les tribunes du parc des sports étaient rassurés. Les Rouges vont bien ! Face au club des Mauges, ils ont enchaîné une quatrième victoire consécutive en championnat et restent invaincus à domicile.

Bosetti et Kyeremeh buteurs

Ce vendredi soir, les joueurs de Laurent Guyot ont construit leur succès en première période avec deux buts signés Alexy Bosetti (17e) et Godson Kyeremeh (38e). Dominateurs le restant du match, les Haut-Savoyards se sont procurés de nombreuses occasions bien stoppées par le gardien choletais jusqu'à la 86e minute et la reprise de volée de Kevin Mouanga (3-0). L’expulsion à la 70e de Ruffaut pour le SO Cholet aura simplifié la vie du Fécé.

Après onze journées dans ce championnat de National, le FC Annecy affiche des statistiques impressionnantes : 8 victoires, une seule défaite. Un bilan taille patron.