National : "On a l'effectif qu'on voulait", Boris Luce, directeur général de l'US Orléans

Dernière semaine de préparation pour l'US Orléans avant de reprendre le championnat de National, ce vendredi à Concarneau. Avec onze recrues, l'USO compte afficher un visage bien différent après une saison dernière terminée à la 9e place. Entretien avec Boris Luce, le directeur général de l'US Orléans.

Deux victoires, deux matchs et deux défaites, quel bilan tirez-vous de la préparation ?

C'est une préparation très moyenne qui n'est pas rassurante, même s'il ne faut pas en tirer de conclusions hâtives. On sait que le championnat commence le 12 août, et que parfois, on peut faire des bonnes préparations et être surpris en début de saison. Et inversement, une préparation un peu moyenne peut se transformer en très bonne saison. On l'a tous vécu et on l'a tous observé de près ou de loin chez d'autres, donc on n'est pas pessimiste.

On arrivait un peu en fin de cycle la saison dernière avec des un groupe qui pour nous, devait être amélioré sur un certain nombre d'aspects - Boris Luce, directeur général de l'US Orléans

Il y a onze nouveaux joueurs dans l'effectif. Il y en avait cinq au coup d'envoi lors du dernier match amical contre Bourges. Pourquoi avoir voulu autant renouveler l'effectif ?

On arrivait un peu en fin de cycle la saison dernière avec des un groupe qui pour nous, devait être amélioré sur un certain nombre d'aspects, notamment individuellement. Donc, on a souhaité renouveler l'effectif de moitié avec des joueurs un peu plus aguerris, niveau National/Ligue 2. C'est ce qu'on a réussi à faire, on a l'effectif qu'on voulait.

Qui étaient les joueurs prioritaires ?

Des joueurs comme Grégory Berthier (ex-Chambly). C'est un profil qu'on n'avait pas l'année dernière dans l'effectif, un vrai numéro 10, bon passeur, bon technicien. Ahmad Allée aussi, profil de numéro 8. L'attaquant Adrian Dabasse également. Je peux tous les citer un par un presque, parce qu'on a vraiment réussi de notre point de vue à améliorer la qualité intrinsèque des joueurs. Après collectivement, on verra si ça donne mieux ou pas, on ne peut jamais en être sûr.

"On doit jouer le haut de tableau cette année"

Quel est le budget du club cette année pour cette troisième saison d'affilée en National ?

Le budget est à 4,5 millions d'euros. On a perdu environ 1,5 million d'euros donc on est sur un budget en diminution. Mais on a souhaité surtout mettre l'accent sur la masse salariale de l'équipe première qui, elle, n'a pas bougé par rapport à la saison dernière. On a fermé le centre de formation et on a un peu réduit la voilure au niveau de l'équipe de féminines.

Vous avez quitté la Ligue 2 l'année amputée par le Covid-19, quel est l'objectif du club cette saison ?

On ne va pas se cacher derrière un renouvellement d'effectif en cas de résultats décevants. On a renouvelé l'effectif, on assume. On est content de ce qu'on a fait et maintenant il va falloir être à la hauteur des ambitions. Et les ambitions, c'est de jouer le haut de tableau. Après, monter ou ne pas monter, il y a toujours une part de réussite dans une saison. En tout cas, on doit jouer le haut de tableau cette année.