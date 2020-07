National : à l'heure de la reprise, quel est le visage de l'équipe du Stade lavallois ?

L'heure de la reprise a sonné pour les joueurs du Stade lavallois. Après trois mois et demi de pause forcée en raison de la crise du coronavirus, les footballeurs Tango reprennent le chemin du centre d'entraînement ce mercredi 1er juillet.

Pendant trois jours, pas de séance collective mais des tests médicaux pour tous les joueurs. Des tests liés au Covid-19 et puis les examens médicaux habituels pour les nouveaux joueurs.

A l'intersaison, beaucoup d'éléments sont partis et le club de National a déjà recruté 8 joueurs. C'est donc encore une fois une équipe totalement remaniée qui va aborder cette nouvelle saison. Il y a un an, seuls trois joueurs étaient restés. Là, ils sont un peu plus nombreux avec notamment Maxence Carlier, Antoine Cottereau, Bira Dembélé, Jason Tré, Ludovic Soares, Alliou Dembélé, Youssouf Ndiaye, Yohan Brun et Sandy Nzuzi.

Un effectif de 21 joueurs

Huit recrues viennent pour l'instant compléter l'effectif auquel il faut ajouter le nouveau prêt du gardien Valentin Belon qui appartient toujours au RC Lens.

Parmi tous ces nouveaux noms et nouveaux visages, il y a un gardien de but, Alexis Sauvage ; deux défenseurs, Pierrick Cros et Edson Seidou ; deux milieux récupérateurs, Mehdi Boudjemaa et Mohamad Sylla ; un milieu offensif, Mohamed Ouadah et deux attaquants, Dorian Caddy et Thomas Robinet.

Et puis, il y a les joueurs issus de la réserve et des équipes de jeunes qui vont intégrer le groupe "pro" : Yazid Aït Moujane (défenseur), Wessou Cissé (défenseur) et Ludéric Étondé (attaquant).

En ce jour de reprise, le groupe pro totalise ainsi 21 joueurs. On peut estimer que défensivement, il y a assez de joueurs. Il manque surtout des milieux offensifs, ce qui pourrait donc amener le club à recruter encore deux ou trois joueurs.

La première revue d'effectif aura lieu le samedi 25 juillet à Bressuire contre l'équipe de Niort lors du premier match de préparation. Le championnat de National reprendra lui le vendredi 21 août soit deux semaines plus tard que ce qui était prévu.

Dernière information importante à l'attention des supporters, le centre d'entraînement des Gandonnières est interdit à toute personne non salariée du club.