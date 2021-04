National : "On a la chance de laver notre erreur" face à Sète estime Tidiane Keita, le milieu de l'US Orléans

Après la défaite à domicile mercredi soir contre Villefranche, l'US Orléans se déplace à Sète, dans l'Hérault, ce samedi soir pour la 32e journée de National. Les Orléanais, 4e, doivent désormais batailler pour retrouver le podium et participer aux barrages d'accession à la Ligue 2. Ça commence ce samedi et c'est une chance d'enchaîner pour le milieu de terrain orléanais Tidiane Keita, "on a surtout la chance de pouvoir laver notre erreur et ensuite y croire pour encore jouer la montée", estime-t-il. Entretien.

Tidiane, comment est l'ambiance dans le vestiaire depuis la défaite face à Villefranche ?

La nuit après Villefranche a été difficile. Le lendemain, on avait des maux de tête, mais on s'est tous rassemblé, remotivé parce qu'on avait un match 48 heures après et on sait que le championnat n'est pas joué. Ça a fait mal, mais on a de l'orgueil, on a à cœur de le démontrer ce samedi parce que rien n'est joué et on a encore toutes nos chances, on y croit.

Quel a été le discours du coach à la fin de la rencontre et ces derniers jours ?

Il nous a fédérés et a bien joué son rôle. Premièrement, il nous a mis en face de nos responsabilités parce que c'est vrai que c'est une grosse contre-performance mais après, derrière, il nous a directement fédérés pour nous faire comprendre qu'il y a encore des choses à jouer. Deuxièmement, rien n'est fait, même si on n'a plus notre destin entre nos mains. On sait que le championnat de National est un championnat où tout peut se passer. On a des réceptions à domicile, il y a des déplacements aussi mais on a surtout la chance de pouvoir laver notre erreur et ensuite y croire pour encore jouer la montée.

On sent quand-même un peu de tension à l'entraînement. Est-ce que tu le sens aussi ?

De la tension non, mais il y a eu de la frustration, surtout après le match. Forcément, il y a eu de la frustration, mais on est des professionnels et je pense que tout le monde après une défaite ressent de la frustration mais direct après il faut se remobiliser. La frustration on l'a pendant 24 ou 48 heures mais après, dès qu'il y a un match, on se remobilise directement et ce qui s'est passé avant ça ne compte plus.

Le groupe pour affronter Sète

Les deux cadres laissés à l'isolement mercredi, Carnejy Antoine et Amine Talal, sont de retour dans le groupe. Alex Marchadier, lui, est blessé et ne sera pas du voyage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On devrait donc avoir cette équipe au démarrage face à Sète :

L'Hostis - Lambèse, Saint-Ruf, Seba, Goujon - Demoncy, I. Keita - Perrin, Talal, Soumaré - Antoine

Match à vivre en direct et en intégralité

Comme chaque rencontre, celle entre le FC Sète et l'USO est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 20h ce samedi soir.