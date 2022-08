National : "Accrocher la montée", les supporters de l'US Orléans veulent vibrer cette saison

Les supporters de l'US Orléans vont devoir se familiariser avec les nouveaux noms : Dabasse, Viot, Berthier, Agounon, Ndiaye... L'USO a été très active pendant le mercato en recrutant douze joueurs. Un renouvellement d'effectif voulu par la direction pour faire mieux que la décevante 9e place de la saison passée. Les supporters espèrent voir le club jouer le haut de tableau de National pour, pourquoi pas accrocher la Ligue 2.

"La Ligue 2 nous manque"

Maillot jaune et noir de l'USO sur le dos, Pierre-Marie a assisté à trois matchs de préparation : "Le recrutement me paraît cohérent, on a pris des bons joueurs de National. On attend la montée, la Ligue 2 nous manque." Pour Jean-Yves, bénévole les soirs de matchs à La Source, il faut être réaliste. "Ça va être compliqué cette année car il n'y a que deux montées et six descentes, juge-t-il. Tous les clubs vont se battre et y a quand même du beau monde en National."

Rome ne s'est pas faite en un jour - Nicolas Saint-Ruf, capitaine de l'US Orléans

Le bilan des matchs de préparation avec deux victoires, deux nuls et deux défaites n'est pas là pour rassurer. Quentin est le vice-président du groupe de supporters Drouguis Orléans : "La préparation est compliquée, mais je pense que c'est normal vu le recrutement, il va falloir trouver les automatismes."

Au coup d'envoi du dernier match amical contre Bourges, cinq recrues étaient titulaires. "Faut que la mayonnaise prenne, Rome ne s'est pas faite en un jour", analyse le capitaine Nicolas Saint-Ruf, pas inquiet pour la reprise contre Concarneau ce vendredi.