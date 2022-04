National : Annecy bat Châteauroux (0-1), la Ligue 2 toujours à portée de main

Le FC Annecy est venu à bout de la Berrichonne ce vendredi soir 1 but à 0. Un succès qui permet aux joueurs de Haute-Savoie de conserver la 2e place du classement de National et donc de rester maître de leur destin avec toujours la montée en Ligue 2 à portée de main.

En supériorité numérique durant plus de 70 minutes, les Rouges se sont imposés 1 but à 0 contre Châteauroux ce vendredi soir. Le match a été compliqué mais le FC Annecy a assuré l’essentiel et ramène les trois points du Berry. Le seul but du match a été marqué par l'attaquant Alexis Bosetti. Un succès qui permet aux hauts-savoyards de conserver la 2e place du classement de National. Ils peuvent donc toujours espérer monter en Ligue 2.

Les hommes de Laurent Guyot sont restés en supériorité numérique pendant 70 minutes avant que le défenseur Bissenty Mendy prenne un carton rouge.

Tout peut se jouer vendredi prochain

La montée en Ligue 2 pourrait être actée dès vendredi prochain et le match des Rouges contre Sète (Hérault) au parc des Sports d'Annecy. Pour accéder au championnat supérieur, les joueurs doivent battre Sète et espérer que Villefranche et Concarneau ne fassent pas mieux que match nul.