National : Antony Robic quitte le Stade lavallois suite à un problème de contrat

Antony Robic et le Stade lavallois, c'est fini ! Alors que le milieu offensif était l'une des pièces maîtresses de l'effectif Tango, un problème de contrat mal rédigé conduit à la séparation entre le joueur de 34 ans et le Stade lavallois.

Antony Robic avait signé son retour à Laval en janvier 2019, lors des dernières heures du mercato hivernal. 18 mois plus tard, le Provençal quitte le club mayennais alors que lui voulait rester et que le Stade lavallois voulait le conserver. C'est un coup de tonnerre.

Comment en arrive t'on à cette situation ? Explications.

En juin 2019, Antony Robic et le Stade lavallois rediscutent suite à la perte du statut pro du club. Un nouveau contrat est signé entre les deux parties. Pour tout le monde, c'est un contrat de deux ans. En réalité, il s'agit d'un contrat d'un an plus un an en cas de montée en Ligue 2. Mais personne ne le savait avant que les deux parties ne se rencontrent la semaine dernière.

Le club a alors fait une proposition à Antony Robic : un contrat d'un an sans changement de rémunération, plus un an en cas de montée en Ligue 2 et prime de montée. Le joueur, lui, demandait deux années fermes. Le Stade lavallois, compte-tenu de la situation économique, ne pouvait s'engager sur deux années en National (en cas de montée en L2, il y a l'apport non négligeable des droits télé).

Dans ces conditions et comme Antony Robic est donc officiellement en fin de contrat, le joueur ne reste pas à Laval et jouera donc dans un autre club la saison prochaine.

Qui est responsable ?

Le club et ses dirigeants prennent leurs responsabilités. Le président du directoire du Stade lavallois, Philippe Jan, assume et regrette cette situation. Côté responsabilité, il y a aussi le joueur qui a signé ce contrat mal rédigé en juin 2019. Et justement, qui est le rédacteur de ce contrat ? C'est le directeur sportif de l'époque, Jean Costa (qui a quitté le club en septembre dernier).

Depuis la fin de semaine dernière, le club est donc à la recherche d'un milieu offensif droit alors qu'il comptait vraiment sur Antony Robic, un pilier de l'équipe depuis un an et demi. La saison dernière (écourtée), Robic avait inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en 22 rencontres.