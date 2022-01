National : après ses quatre succès consécutifs, jusqu'où peut aller l'US Orléans ?

L'US Orléans a réalisé un gros coup samedi en s'imposant chez le leader de National, Concarneau. Avec quatre victoires consécutives, les Orléanais sont désormais neuvièmes au classement. Si le discours officiel parle de maintien, l'USO peut-elle viser plus haut et rêver de Ligue 2 ?

Les Orléanais n'avaient plus connu une telle série positive en championnat depuis l'automne 2018. A l'époque à l'échelon supérieur, en Ligue 2, l'USO avait enchaîné six victoires de rang. Nicolas Saint Ruf et ses coéquipiers n'en sont pas encore là, mais ils viennent de signer un quatre à la suite retentissant, avec comme dernière victime sur leur tableau de chasse, le leader de National, Concarneau, ce samedi (0-1).

Un mois de février relevé

Bien que dominée dans les grandes largeurs par les Finistériens, l'US Orléans n'a pas craqué et en a profité pour remonter à la neuvième place, en milieu de tableau. Deux manières de voir les choses désormais. Le verre à moitié plein : les Orléanais peuvent capitaliser sur leurs succès et tenter de remonter le plus haut possible, jusqu'à viser le top cinq, voire mieux. Le verre à moitié vide : plus réaliste, l'USO va d'abord tenter de se maintenir tranquillement et verra ce qui se passe ensuite.

C'est évidemment la deuxième solution qu'a choisi Xavier Collin. "C'est une super série ! Mais on a trois concurrents directs qui arrivent, donc on a surtout envie de sortir de cette zone difficile et ensuite on pourra regarder vers le haut", affirmait l'entraîneur orléanais après la victoire en Bretagne, samedi. Les Jaune et Rouge se déplaceront dès vendredi à Chambly, avant de recevoir le Red Star et Saint-Brieuc, respectivement 15ème, 13ème et 14ème de National.

S'inspirer de Villefranche ?

L'USO compte sept points d'avance sur les Picards et dix de retard sur Annecy, troisième et dernier adversaire du mois de février des Orléanais. On en saura donc plus sur les ambitions orléanaises au soir du 25 février. Parler de Ligue 2 pour l'heure s'avère évidemment trop prématuré et relève quasiment de la mission impossible.

Mais l'USO pourrait très bien s'inspirer du parcours de Villefranche. Dernier au soir de la 14ème journée, début décembre 2020, les Rhodaniens avaient réalisé un parcours exceptionnel en deuxième partie de championnat, avec notamment 13 succès et six nuls. De quoi les amener jusqu'à la troisième place, celle de barragiste, où ils avaient manqué d'un rien la promotion à l'échelon supérieur.