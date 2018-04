Laval, France

Dans ce match de gala entre deux prétendants à la montée en Ligue 2, Lavallois et Grenoblois ont livré une belle prestation. Ce sont les Tango qui ouvrent le score en première période grâce à une reprise de la tête de Patrick Etshimi (23') sur un centre de l'arrière du pied de Gabriel Etinof. "Un geste particulier qu'il avait déjà tenté et réussi à l'entraînement" dira le buteur lavallois à l'issue de la rencontre. Face à la meilleure défense du championnat, les Mayennais ne mettent donc pas longtemps à trouver l'ouverture.

Une expulsion côté grenoblois

Quelques instants après le retour des vestiaires, Fernand Mayembo est l'auteur d'un geste rugueux envers Alexy Bosetti. Le défenseur grenoblois est expulsé (50'). Laval mène donc au score et évolue désormais en supériorité numérique. Mais les Lavallois ont changé de visage au cours de la dernière demi-heure. Et assez logiquement, les Isérois sont parvenus à égaliser (1-1, 65'). Sous une pluie continue, le match se poursuit et s'achève sans aucun autre but. Comme au match aller, au Stade des Alpes, les deux équipes (un relégué contre un promu) se séparent sur un score de parité.

La situation en tête de classement

Au classement, Grenoble retrouve sa place sur le podium à égalité avec Béziers et Rodez tandis que le Stade lavallois reste 5e avec 41 points, c'est-à-dire à un point du podium et quatre longueurs du leader, le Red Star. Vendredi prochain, le club mayennais recevra Lyon la Duchère pour un troisième match consécutif à domicile avec l'obligation de faire le plein pour rester dans cette course folle à l'accession en Ligue 2.

⚽️ Manu Pirès : "on se doit d'être beaucoup plus performant, surtout à domicile. On est tombé sur une équipe vaillante" #LAVALGF38 1-1 pic.twitter.com/6utJczK3B6 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) April 7, 2018

La feuille de match

Laval - Grenoble : 1-1 (mi-temps : 1-0). Arbitre : Romain Delpech. 5003 spectateurs (meilleure affluence de la saison).

Buts pour Laval : Etshimi (23') ; pour Grenoble : Pinto Borgès (65')

Avertissements pour Laval : Etinof (16'), Ba (31'), Scaramozzino (42')

Laval : Hautbois - Mendès, Ba (cap.), Dembélé, Scaramozzino - Espinosa, Makhedjouf (Zéoula 84'), Mayela (Pandor 74'), Etinof (Neyou 86') - Bosetti, Etshimi.