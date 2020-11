National : après un mois sans jouer, l'US Orléans reçoit l'US Boulogne à la maison pour la 12e journée

Après pratiquement un mois sans jouer de match en National, l'US Orléans reprend le championnat et accueille Boulogne au Stade de la Source ce mardi soir à 20h45. Les joueurs ont des fourmis dans les jambes et le coach souhaite remonter au classement en s'imposant contre les Nordistes.

Ils l'attendaient avec impatience et nous aussi. Les joueurs de l'US Orléans retrouvent la compétition ce mardi soir et reçoivent l'US Boulogne à la Source à 20h45 dans un match en retard de la 12e journée de National. La dernière rencontre que les Orléanais ont disputé remonte au 28 octobre dernier face à Saint-Brieuc (0-0).

Des lions en cage

"C'est l'inconnue aussi", analyse le coach de l'USO Claude Robin, "on ne sait pas comment vont être les joueurs et s'ils ne vont pas manquer de rythme". Les Orléanais sont en tout cas prêts pour reprendre. "On a hâte", glisse le défenseur latéral Florian Lapis en conférence d'avant-match ce lundi soir.

"En tant que joueur, on s'entraîne la semaine, c'est justement pour finir le week-end avec un match. On était déçu que les deux derniers matchs soient reportés à cause du Covid donc j'espère que ce mardi il n'y aura pas une nouvelle surprise", sourit l'ancien Niortais. "On n'attendait que ça", confirme Tidiane Keita, "comme des lions en cage, c'est exactement ça".

Le milieu de terrain Tidiane Keita, sans doute titulaire ce mardi soir face à Boulogne. © Radio France - Alexandre Frémont

L'équipe de Boulogne réussit bien ses déplacements

Les deux équipes occupent le bas du classement pour le moment (l'USO est 14e et Boulogne est 15e) avec le même nombre de points (13 points), elles se ressemblent beaucoup et une victoire leur ferait le plus grand bien à toutes les deux. "Ce ne sera pas facile", commence Claude Robin, "Boulogne est une bonne équipe, qui a fait sept matchs nuls mais sur trois ou quatre ils auraient pu l'emporter facilement".

Méfiance donc sachant que les Nordistes n'ont perdu que deux rencontres sur leurs cinq derniers déplacements.

Le groupe pour la rencontre face à Boulogne

Loïc Goujon et Ismaël Keita sont suspendus, ce qui va profiter à Tidiane Keita pour se faire une place au milieu. La recrue venue d'Amiens Driss Khalid ne fait pas partie du groupe, "c'est un choix, il vient d'arriver", a estimé Claude Robin.

On devrait donc voir cette équipe type ce mardi :

L'Hostis - Lambèse, Seba, Lybohy, Lapis - Demoncy, Keita, Talal - Soumaré, Perrin, Antoine

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

USO/Boulogne sera à suivre en direct et en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Orléans. Coup d'envoi 20h45.