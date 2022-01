National (J17) : au Red Star, les supporters lavallois invités à rester discrets en tribune

Un supporter lavallois qui habite Paris a prévu de se rendre au match qui oppose ce vendredi soir le Red Star au Stade Lavallois. Il se demande s’il prendra son écharpe Tango pour aller encourager son équipe. Anthony Roiné, le président des Socios, le principal club de supporters lavallois : "à ma connaissance, c'est la première fois qu'un club adverse indique cela pour des déplacements de supporters. C'est un peu étonnant. Les espaces "visiteurs" ont toujours été ouverts dans n'importe quel stade. Alors pour quel motif, pour ce match entre le Red Star et Laval, l'espace "visiteurs" est fermé ?".

Il y a deux ans, des incidents s’étaient produits entre supporters des deux camps, mais ce n’est pas la raison de la fermeture de la tribune. Non le parcage "visiteurs" est fermé car il n'y a pas de places assises. Le club du Red Star suit ainsi les directives gouvernementales. Et il recommande aux supporters de Laval de cacher leur appartenance, de ne pas afficher clairement leurs couleurs. Axel Learissi est le directeur Organisation et Sécurité au Red Star : "si les supporters de Laval décident de porter une écharpe ou un maillot, mais que le comportement de ces personnes est tout à fait normal, il n'y aura pas de soucis. Elles ont le droit de célébrer les buts en tribune, elles ont le droit d'applaudir leurs joueurs, tant qu'il n'y a pas de chambrage trop important, il n'y a jamais eu de problème au stade Bauer à ce niveau là. Les supporters du Stade Lavallois sont les bienvenus pour venir supporter leur équipe chez nous."

Les supporters de Laval sont prévenus, il ne faudra pas crier trop fort en cas de but marqué par le club mayennais.

Un stade mythique

A Saint-Ouen, le stade Bauer est une enceinte mythique. Il est utilisé depuis 1909 par le club fondé en 1897. Le club symbolisé par son étoile rouge représente quelque chose de particulier au sein du football français pour l'entraîneur de Laval, Olivier Frapolli : "c'est un club qui a une belle histoire. Un club qui suscite, comme le Stade Lavallois, beaucoup de passions. Il y a un kop très présent." Le stade Bauer est vétuste mais il est tellement caractéristique pour le gardien Alexis Sauvage, ancien joueur du Red Star : "le stade Bauer est mythique pour moi. Et puis, il y a cette ferveur. Quand on aime le foot, que l'on est passionné, d'aller jouer au Red Star et en plus à Bauer c'est quelque chose de particulier. Quand on a jamais mis les pieds à Bauer, on ne peux pas savoir de quoi on parle. Il faut le vivre pour en parler." L'attaquant lavallois Sébastien Da Silva a les yeux qui pétillent lorsqu'il parle du Red Star : "c'est toujours un vrai match d'aller là-bas, c'est toujours top. C'est une équipe qui joue, c'est une bonne équipe, c'est un beau stade avec de l'ambiance. J'ai hâte de jouer ce match.''

Malheureusement, lors des cinq derniers matches au Red Star, Laval n'a pas gagné une seule fois.

Le groupe lavallois

Pour ce déplacement, l'entraîneur a fait des choix parmi un effectif au complet. Seul un joueur est suspendu.

Gardiens : Alexis Sauvage, Maxime Hautbois

Défenseurs : Yasser Baldé, Rémy Duterte, Bryan Goncalves, Kevin Perrot, Marvin Baudry, Baptiste Etcheverria, Pierrick Cros

Milieux : Jimmy Roye, Julien Maggiotti, Jordan Adéoti

Attaquants : Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva, Yohan Brun, Kader N’Chobi

Blessé : Ludéric Etonde

Suspendu : Edson Seidou

Reprise : Théo Châtelain

Choix du coach : Atila Fontinha, Randi Goteni, Yazid Aït Moujane, Ryan Ferhaoui, Maxence Carlier, François-Xavier Fumu Tamuzo

Red Star / Laval, coup d'envoi à 18h30. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Mayenne.