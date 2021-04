National : avant le Mans, "une semaine importante" commence pour Nico Saint-Ruf et l'US Orléans

Après sa victoire précieuse vendredi soir à Bourg-en-Bresse, 2-0, l'US Orléans peut faire un gros coup cette semaine avec les réceptions du Mans ce mercredi soir et de Villefranche samedi soir. Les Orléanais peuvent éloigner deux concurrents directs à la montée à cinq rencontres de la fin de la saison de National. Ils occupent toujours la troisième place du championnat, avec un point d'avance sur le quatrième (le Red Star) et le cinquième (Villefranche) et peuvent prendre une sérieuse avance pour les barrages en cas de victoire.

"C'est une semaine importante", estime Nicolas Saint-Ruf, le défenseur orléanais, qui va retrouver son ancien coach en face, Didier Ollé-Nicolle. "C'est nous qui sommes chassés donc à nous de les calmer comme on dit", sourit celui qui a inscrit déjà trois buts cette saison avec l'USO. Entretien.

Nicolas, tu vas retrouver ton ancien coach, Didier Ollé-Nicolle ce mercredi soir. Est-ce que ce match a une saveur particulière pour toi ?

Non, pas spécialement, même je pense pour tout le monde. On est content de le revoir, c'est le foot, les chemins se séparent parfois peut-être qu'on se retrouvera, c'est la vie du foot il n'y a aucun problème. Mais on se focalise sur nous, on va tout mettre toutes les chances de notre côté pour gagner et les empêcher d'espérer de revenir vers nous car aujourd'hui, devant c'est un peu loin. C'est nous qui sommes chassés donc à nous de les calmer comme on dit.

Il reste cinq matches, vous vous dites que vous n'avez pas le droit à l'erreur ?

Oui, clairement, on sait que tous les matchs sont importants. Je pense que celui de ce mercredi l'est un peu plus parce que c'est une journée en retard, donc le message envoyé en cas de victoire est sûrement différent. On va tout faire pour gagner comme ça on se laisse une petite marge, mais ce n'est pas parce qu'on gagne qu'on va se relâcher ou si jamais on perd, tout est fini. On va continuer à garder la même ligne de conduite et essayer de gagner tous les matchs.

Avec le Mans ce mercredi et Villefranche samedi, vous pouvez faire un très beau coup au classement si vous gagnez les deux matches. C'est une semaine primordiale selon toi ?

On a conscience que c'est une semaine assez importante. On savait qu'en une semaine, avec le match de Bourg -en-Bresse, ça allait être une semaine importante. Après comme je l'ai dit, si jamais on perd face au Mans, tout ne sera pas à remettre en question. À nous de tout faire, je pense qu'on a les capacités de le faire et surtout si on est là c'est qu'on n'a rien volé à personne. À nous de continuer sur ce bon match qu'on a fait à Bourg-en-Bresse, en équipe surtout, et de garder cet état d'esprit.

Vous pouvez éloigner un nouveau concurrent à la troisième place en cas de victoire contre le Mans ?

Exactement, comme avec Bourg la semaine dernière, ils espéraient peut-être se rapprocher mais on les a un peu éloignés. On va essayer de faire pareil avec le Mans ce mercredi. Tous les matchs sont importants, surtout dans ce championnat où c'est serré et on est jamais très loin donc on ne va pas s'en priver si on peut le faire c'est clair.

Est-ce que vous avez déjà un œil sur la Ligue 2 pour voir quelle équipe est 18e ?

On suit le foot, donc forcément on regarde. Maintenant, ce n'est pas le plus important aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de fait et ça peut aller très vite. Mais, ça serait mentir de dire qu'on ne suit pas. On a un œil, mais on est concentré sur notre championnat, notre position et assurer cette place parce qu'on sait que devant, même si ce n'est pas encore mathématiquement fait, ils sont quand même un petit peu loin.

Le groupe pour affronter le Mans

Hervé Lybohy et Florian Lapis reprennent doucement après avoir contracté le Covid la semaine dernière. En revanche, le défenseur Djessine Seba et l'attaquant Issa Soumaré reviennent dans le groupe après leur match de suspension.

On devrait donc avoir cette équipe pour démarrer face au Mans :

L'Hostis - Lambèse, Saint-Ruf, Seba, Goujon - Demoncy, I.Keita - Perrin, Talal, Soumaré - Antoine

Match à vivre en direct et en intégralité

