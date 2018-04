Laval, France

Lors de cette 30e journée de National, les Lavallois jouaient à domicile pour la troisième fois consécutive. Après le nul concédé face à Grenoble le week-end dernier, la victoire était souhaitable pour rester au contact des équipes de tête. Mais ce match important , les Mayennais l'ont très mal débuté. Une grosse occasion lyonnaise dès l'entame de la rencontre et une équipe adverse qui domine le jeu. Cela oblige les Lavallois à faire des fautes.

L'expulsion de Makhejouf

Le milieu récupérateur, Florian Makhedjouf écope d'un carton jaune pour un tacle dangereux à la 19e minute. A peine six minutes plus tard, nouveau geste délicat sur un adversaire, c'est le deuxième jaune. Makhedjouf est expulsé (c'est la troisième expulsion de la saison après Macou Sarr et Kévin Perrot). A dix contre onze, le Stade lavallois résiste bien et revient avec de meilleurs intentions en seconde période. Mais sans parvenir à marquer. Au contraire de Lyon qui trouve l'ouverture grâce à une frappe splendide de Oumar Camara. Le ballon se loge en pleine lucarne des buts de Maxime Hautbois qui ne peut rien faire.

Une montée qui se complique

Avec ce second revers de la saison à domicile (après celui contre Rodez en janvier), le Stade lavallois met fin à une bonne série de huit matches sans défaite. Mais avec quatre points pris en trois matches à Le Basser, le bilan comptable est insuffisant pour une équipe qui prétend à la montée en Ligue 2. Laval reste 5e au classement et ne possède qu'un point de retard sur Grenoble et Béziers qui s'affrontent ce samedi après-midi. Un match nul entre ces deux équipes seraient le meilleur résultat pour le Stade lavallois qui ne serait qu'à deux points du podium avant un déplacement très délicat à Béziers, le samedi 21 avril.

⚽️ Manu Pirès : "les 25ères minutes ont été compliquées, un vrai cauchemar. Cette défaite, c'est une désillusion !" pic.twitter.com/J33mMuTye1 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) April 13, 2018

La feuille de match

Laval - Lyon Duchère : 0-1 (mi-temps : 0-0). Arbitre : Thierry Bouille. 5344 spectateurs (meilleure affluence de la saison).

But pour Lyon : Camara (80')

Avertissement pour Laval : Makhedjouf (19'). Expulsion pour Laval : Makhedjouf (25')

Laval : Hautbois - Mendès (Perrot 67'), Ba (cap.), Dembélé, Scaramozzino - Neyou, Zéoula (Espinosa 77'), Makhedjouf, Etinof - Bosetti, Etshimi (Mayela 65').