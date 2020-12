National : battu par Concarneau, le FC Annecy loupe ses retrouvailles avec le Parc des sports

"Celle-là, elle fait mal !" Impossible, pour le nouvel entraîneur des Rouges de cacher sa déception ce mardi soir, juste après la rencontre. Face à Concarneau, le FC Annecy a enregistré un nouveau revers. Une défaite 2-4 alors qu’après seulement six minutes de jeu, les Rouges menaient… 2 à 0 (Le Tallec 2e et Goncalves 6e). Mais encore fois, sur des erreurs défensives sur coups de pied arrêtés et en moins de 30 minutes, le fécé s’est sabordé. À la pause les Bretons avaient repris l’avantage (2-3).

Tant que l'on prendra des buts comme ça ! Aujourd'hui, on est la moins bonne défense du championnat." - Rémi Dru, entraîneur du FC Annecy

Retour loupé

En seconde période et malgré de nombreuses occasions, le compteur d’Annecy est resté bloqué. Et c’est finalement Concarneau qui a enfoncé le clou en toute fin de rencontre (2-4). Cette nouvelle défaite (la 8e cette saison) a empêché les joueurs de Rémi Dru de fêter leurs retrouvailles avec la Parc des sports. Au classement, Annecy est englué à la dernière place.

Nouvel essai vendredi prochain(18h30), le FC Annecy recevra Bastia pour le compte de la 16e journée de National. Encore un défi de taille puisque les Corses occupent actuellement la 2e place du championnat.

On ne va rien lâcher. On va tout faire pour se maintenir." - Jean-Jacques Rocchi, milieu de terrain et capitaine du FC Annecy