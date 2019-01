National : Benoît Cauet veut faire grandir l'US Concarneau

Il veut faire fructifier l'héritage de Nicolas Cloarec. Benoît Cauet a dévoilé ses ambitions pour l'US Concarnoise, dont il est l'entraîneur depuis la semaine dernière.

L'ex-joueur de Marseille, du FC Nantes, du Paris SG et de l'Inter Milan entend, sans surprise, guider le club vers le professionnalisme.

L'US Concarnoise ne cache pas qu'elle vise la montée en Ligue 2 à moyen ou long terme. Or, l'équipe, est cette saison encore, composée majoritairement de joueurs amateurs, avec qui on ne peut être aussi exigeant qu'avec les joueurs sous contrats fédéraux.

L'ancien éducateur de l'Inter Milan, l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe, va donc devoir s’accommoder de ce particularisme.

Benoît Cauet : "Ce qui a été créé pendant des années, c'était une façon de jouer. Pour changer les habitudes, il faut du temps, et peut-être apporter des joueurs différents, avec une façon et une mentalité différente de voir le foot. Le National est une vraie bataille, mais on doit aussi trouver des solutions dans le jeu. Je veux que, petit à petit, on soit plus fort avec le ballon."