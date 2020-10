National : "C'est à moi de saisir ma chance", Alex Marchadier, défenseur de l'US Orléans avant le SC Bastia

L'US Orléans se déplace au SC Bastia, favori à la montée, ce vendredi soir pour la 11e journée de National. Le défenseur Hervé Lybohy revient de sélection alors que Nico Saint-Ruf et Djessine Seba sont suspendus. On verra donc Alex Marchadier titulaire derrière, qui compte bien "saisir sa chance".

L'US Orléans se déplace en Corse ce vendredi soir pour affronter le SC Bastia, l'un des favoris à la montée en Ligue 2, pour le compte de la 11e journée de National. Les Orléanais restent sur trois défaites à l'extérieur en autant de match loin de leurs terres alors que le SC Bastia a fait une victoire et une défaite au stade Armand-Cesari.

Le défenseur Hervé Lybohy revient de sélection, retenu avec le Niger mais Djessine Seba et Nico Saint-Ruf, sont suspendus. Alex Marchadier, le défenseur de l'USO, sera donc bien aligné titulaire, ce vendredi soir face à Bastia et compte bien "saisir [sa] chance" après les suspensions des autres titulaires habituels. Il nous livre son point de vue sur ce nouveau rôle avant le déplacement à Bastia.

Hervé Lybohy revient, Nico Saint-Ruf et Djessine Seba sont suspendus, tu vas pouvoir, une nouvelle fois, occuper la place de titulaire en défense centrale. C'est le bon moment pour toi, tu vas pouvoir t'imposer ?

C'est une bonne chose, après c'est malheureux pour eux mais quand il y a un malheur pour les uns, il y a un bonheur pour les autres donc c'est à moi de saisir ma chance. Je ne me sens pas en pleine bourre mais je monte en régime. Je me sens de mieux en mieux et je continue d'avancer.

Tu devrais jouer avec Hervé Lybohy face au SC Bastia, à deux défenseurs centraux derrière. Est-ce que ce système te convient, quel système préfères-tu ?

N'importe, à trois, ou à deux, avec Hervé, Djessine (Seba) ou Nico (Saint-Ruf), ça ne me dérange pas. C'est plutôt en tant que défenseur central que je peux exploiter tout mon potentiel, je suis mieux dans l'axe parce qu'à droite c'est un peu plus compliqué, je suis plus sur la réserve. Mais je peux dépanner si besoin à droite sans problème.

Est-ce que le coach te dit qu'il faut assurer pour les matchs qui arrivent, est-ce qu'il te parle un peu plus en ce moment ?

Non, il me laisse faire, il sait qu'il peut compter sur moi et je pense que pour l'instant je lui rends assez bien. Pour l'instant il me parle calmement, moi je suis calme, tranquille dans ma tête donc il me laisse tranquille, il n'a pas de mot pour m'apaiser ou de me dire de rester tranquille. De toute façon, il faudra que je sois prêt, c'est important on a besoin de tout le monde cette saison donc c'est important d'être là au bon moment.

Est-ce que le fait de jouer dans ce stade historique d'Armand-Cesari, à Bastia, avec tous les supporters corses, ça te fait un peu peur ?

Non, après il y aura forcément une petite pression au début du match mais bon, une fois que tu rentres sur le terrain, tu es dans le match et tu veux forcément ramener un résultat donc on est à fond dedans et on ne pense pas à l'aspect extérieur.

Le groupe face au SC Bastia

Le coach Claude Robin est obligé de composer donc, on l'a dit, sans Djessine Seb et Nico Saint-Ruf, les deux défenseurs centraux suspendus et sans Gaëtan Perrin, qui s'est blessé à l'entraînement ce jeudi matin. Visiblement, c'est lors d'un contact que l'attaquant orléanais s'est fait mal à la cheville, il est rentré directement aux vestiaires avant la fin de l'entraînement. C'est donc le jeune Liamine Mokdad, titulaire samedi dernier en Coupe de France face à Montlouis, qui le remplace numériquement dans le groupe.

Gaëtan Perrin a quitté l'entraînement avant la fin ce jeudi matin après une douleur à la cheville. © Radio France - Alexandre Frémont

Claude Robin a également testé Loïc Goujon à gauche en défense, qui devrait prendre la place de Florian Lapis dans l'équipe de départ.

On devrait donc s'approcher de cette composition de départ face au SC Bastia :

L'Hostis - Lambèse, Marchadier, Lybohy, Goujon - Demoncy, Keita, Talal - Soumaré, Antoine, Teixeira

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

SC Bastia - US Orléans sera à suivre ce vendredi soir, dès 19h30 en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. Vous retrouverez toujours le concours de pronostics et l'avant-match en direct avant le coup d'envoi à 20h.