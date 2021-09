National : "Ce match contre Annecy peut être un match fondateur", Fred Dembi, le milieu de l'US Orléans

L'US Orléans doit gagner des points, et vite. Après leur défaite vendredi dernier à Saint-Brieuc, 1-2, leur troisième d'affilé, les Orléanais reçoivent le leader de National ce vendredi, le FC Annecy au stade de la Source pour la 7e journée de National. L'attaque est en berne, avec seulement quatre buts marqués en six rencontres mais le contenu est bon. Pourtant à cette heure, l'USO pointe à la 16e place et s'enfonce dans la zone de relégation alors qu'Annecy compte 13 points et 12 buts inscrits. On est pas loin d'un choc des extrêmes.

Auteur d'une très bonne prestation la semaine dernière, le milieu de terrain Fred Dembi paraît lancé dans sa saison. Comment voit-il justement ses débuts avec l'USO ? Comment vit le groupe ? Il a répondu aux questions des journalistes ce jeudi en conférence de presse d'avant-match.

Fred, tu as fait un match plein contre Saint-Brieuc la semaine dernière, tu sens que ça y est, tu es lancé dans ta saison ?

Bah oui, je pense aussi que le match de Saint-Brieuc c’est le match où j'ai été le plus performant. Depuis le début de saison, j'ai été bon mais par à-coup. Le match du Red Star par exemple, j'ai été bon que durant la première mi-temps. Et justement, là où je dois passer un cap et c'est aussi pour ça que je suis venu ici et que j'ai signé que j'ai signé avec ce coach-là, c'est justement pour passer ce cap-là, où on me reprochait tout le temps d'être bon, mais pas sur la durée d'un match entier. Et aujourd'hui, à l'entraînement, ce qui est mis en place, les conseils que le coach me donne, c'est justement pour exister durant toute la rencontre. J'ai cette capacité à pouvoir créer des décalages dans la dernière passe, à bien me retourner, à gagner des mètres balle au pied, à casser des lignes et justement, le coach me dit qu'il veut que je fasse ça durant tout un match. Et y a un indicateur aussi quand on regarde, quand je touche beaucoup de ballons, on crée énormément de décalages et quand je m’efface, il n’y a plus rien qui se passe au milieu de terrain, on n'arrive pas à se trouver, alors que quand je suis en activité, que je suis en mouvement et que je me place bien entre les lignes et que je vais vers l'avant, c'est beaucoup plus fluide. Donc je sais qu'aujourd'hui, j'ai un rôle important dans le milieu de terrain à construire, à créer les décalages et à apporter au fur et à mesure des rencontres. Je suis arrivé un petit peu timide. Il faut savoir qu'en début de saison, je suis arrivé avec quelques kilos en trop. Le coach et le staff ont vraiment tout mis en œuvre pour que je retrouve rapidement mon poids de forme et c'est ce qui est arrivé récemment. Je me sens beaucoup mieux, je me sens capable d'avaler des kilomètres et être lucide pour aider au mieux mes partenaires.

Tu sens qu’il y a de l’attente envers toi et certains autres joueurs cadres ?

Oui, bien sûr, je pense que je pense qu’aujourd'hui, je dois être parmi ces joueurs qui doivent porter l'équipe vers le haut. Dans un premier temps sortir de cette spirale négative. Le match de demain, c'est le match parfait parce qu’on reçoit le leader. Aujourd'hui, la réalité c’est qu’on est relégable. Mais quand on dit oui à Orléans, ça joue bien. C'est intéressant, mais au final, il n’y a pas de résultat. Ce match d’Annecy, c'est l'occasion d'envoyer un message fort à tout le championnat, de concrétiser nos bonnes prestations. C'est le match où on doit montrer qu’on n’est pas juste une équipe qui joue bien au ballon, qui construit bien. On doit avoir une équipe complète. Que ça soit défensivement, au milieu de terrain, offensivement. Aujourd'hui, ce qui nous manque un peu, c'est d'être efficace dans les deux surfaces. Quand on regarde les deux derniers matchs surtout, notamment ceux de Saint-Brieuc et de Chambly, où Chambly où une demi occasion, ça fait pénalty et ils marquent. Aujourd'hui le championnat de National c'est un championnat où il faut être décisif, ce n'est pas forcément la plus belle équipe, l'équipe qui joue mieux au ballon qui gagne. C'est l'équipe la plus efficace. Et aujourd'hui, nous, on se doit d'être efficace défensivement. On a pris trois coups de pied arrêtés lors des trois derniers matchs. On doit être plus rigoureux là-dessus et offensivement, on doit être plus tranchants aussi. C'est bien beau de repartir court ou de faire des passes dédoublées, la réalité c'est qu’il faut marquer des buts. C'est ce qu'on nous demande. Donc cette semaine, on a bien bossé pour prendre le match par le bon bout et commencer à gagner à la maison parce qu'on n'a toujours pas gagné à domicile. Avec notre public, on veut marquer le coup et enfin lancer notre saison. C'est ce qu'on pensait qu'on avait fait durant le match à Laval, où on était mené, on a une grosse force de caractère, on revient au score, on passe devant et ensuite, voilà, on s'est un petit peu dit, peut-être inconsciemment, qu’on a fait un gros coup à Laval parce que Laval, c'est un prétendant à la montée au vu de leur mercato durant la trêve estivale. Il n'y a pas de petites équipes, il n’y a pas d'équipes supérieures. Toutes les équipes se valent un peu, mais nous, on doit être différent de ces équipes là aujourd'hui. Et ça passe par être efficace offensivement et défensivement.

Est-ce que tu sens que le groupe est armé cette année pour remonter en Ligue 2 ?

Aujourd'hui, c’est très mitigé. Le ressenti que j'ai, c'est que même si on a perdu, je ne suis pas inquiet parce qu'il y a de belles promesses. Ce qui est mis en place aux entraînements, les conditions d'entraînement qu'on a aussi, les infrastructures, tout est mis en œuvre pour qu'on retrouve le monde professionnel. Même si on a perdu les trois derniers matchs quand je rentre chez moi, j'ai du mal à dormir donc je regarde les autres rencontres des autres équipes. Je regarde les résumés et quand je fais la comparaison avec nous, je me dis qu'on n'a rien à envier aux autres. Et en plus du ça, je me dis aussi que, ce n'est pas une excuse, mais on a notre effectif bouclé seulement depuis une semaine. On a eu des départs, on a eu des arrivées, les automatismes qui changent, comparé à la saison dernière la ligne offensive a totalement changé et il n’y a que Carnejy Antoine qui est resté. Donc voilà, ça prend du temps, ce n'est pas en un coup de baguette magique que tout va fonctionner d'un seul coup. Et cette semaine, par exemple, on a vu des choses qu'on n'avait pas encore vues jusqu'à présent. On a dit on a des super joueurs offensivement qui sentent le football mais voilà, compte tenu du fait que le mercato a été animé, qu’il y a eu des départs et des arrivées, à un moment donné, si un joueur crée une affinité avec un autre et s’il part, et bien il faut recommencer à zéro, reconstruire. Et je pense qu'on a pris du retard par rapport à ça ou par exemple, le match de Laval on a été très performant, il y avait des connexions avec Amine Talal notamment, qui est un super joueur et qui a été une grosse perte, et bien, il faut reconstruire derrière. Il faut trouver une dynamique. Maintenant, on a notre effectif, on sait où on va. On sait que nos partenaires sont là pour toute la saison et on avance tous ensemble, main dans la main. Il n’y en a pas un qui va quitter le navire ou quoi que ce soit. Donc, si on travaille plus sereinement, fait travailler plus sereinement. On a remplacé les départs mais il faut que les joueurs soient déjà en forme parce que les joueurs qui ont été recrutés depuis le mois de mai, ils ont rien fait donc refaire une prépa et tout, c’est compliqué. On était la troisième équipe à se créer le plus d'occasions durant un match. On est l'équipe numéro 1 en termes d'intensité et la récupération des ballons en équipe du Japon. Donc voilà, il faut bonifier tout ça. C'est des stades et il faut que les stades, on commence à faire basculer dans la bonne positivité. Tout ce qu'on met en œuvre l'intensité, l'engagement, il faut qu'on concrétise tout ça. Et je pense que justement, ce match d’Annecy, il est important parce qu’il peut être fondateur, c'est à dire que si on gagne, on peut faire oublier les trois défaites qui sont passées et lancer notre saison.

Le coach disait que certains joueurs avaient un peu plus de pression à domicile. Tu penses la même chose ?

À titre individuel, la pression, je ne la connais pas. On fait le plus beau métier du monde. Pour moi, il n'y a pas de pression à avoir. À la base, le football, c'est un jeu. Après, a bien entendu, il y a l'aspect économique, l'enjeu sportif, le club veut retrouver et retrouver la Ligue 2. Mais nous les joueurs, on est le terrain à 11 contre 11 c'est un jeu. C'est à dire que si on rentre sur le terrain avec cette peur de mal faire, à un moment donné, ça veut dire qu'on réfléchit sur le terrain alors que moi, personnellement, dans les clubs où je suis passé, on m'a toujours dit "Ne réfléchit pas", fait ce que t'as envie de faire. Il faut être soi-même. On nous a recruté pour nos qualités. On a confiance en nous. Si on commence à douter de nous-mêmes, à réfléchir, à se mettre, la pression, c'est qu'on est plus nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est plus les footballeurs que le club a recruté pour remonter au haut niveau. Donc moi, à titre individuel, je me dis le club, ils m'ont recruté parce qu’ils veulent que je joue comme ils m'ont vu jouer, c'est à dire pas sans pression, "On a confiance en toi, fais ce que tu sais faire". Donc, moi, individuellement, je n'ai pas de pression. Après, on est tous différents, il y a des joueurs, quand il y a un peu plus de public c'est un petit peu plus compliqué. Moi, par exemple, la saison dernière, je l'ai très mal vécu sans public parce que, comme je l'ai dit, le football, c'est un jeu et c'est du spectacle. Les supporters viennent pour prendre du plaisir et il faut leur en donner. Il faut être nous-mêmes, il faut oser, il faut être créatif et je trouve que dans notre effectif, on a des joueurs qui ont cette capacité-là à créer du beau jeu, à être créatif. Quand je discute avec d'autres joueurs, je n’ai pas ce ressenti-là. Peut-être que certains le cache bien, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je n'ai pas de pression. Pourquoi on aurait la pression ici et pas la pression là-bas, à l'extérieur ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a un peu d'attente, on perd nos moyens ? Ce n'est pas possible. Si certains ont cette pression-là, il faut qu'ils fassent preuve de plus de caractère. Parce qu’aujourd'hui, on est National, si ils sont amenés à aller plus haut, ce sera encore des stades beaucoup plus remplis et il y aura beaucoup plus d'attente, donc il faut être prêt tout de suite à affronter ça. Ça fait partie du jeu aussi.

Le groupe pour affronter Annecy

Il faudra faire sans Loïc Goujon suspendu après avoir reçu trop de cartons jaunes et sans Jimmy Halby-Touré, lui aussi suspendu. Timothé Nkada, de son côté, est forfait pour plusieurs semaines, blessé après le match face à Saint-Brieuc. On note en revanche le retour de Carnéjy Antoine, qui devrait être aligné d'entrée. Le nouvel arrivé, Aymen Souda attend le feu vert de la Fédération Française de Football pour être qualifié face à Annecy.

On devrait donc avoir cette équipe de départ :

L'Hostis - Seba, Mambo, Saint-Ruf, Diallo - Dembi, T. Keita, I. Keita - Benkaïd, Antoine, Ouréga (ou Sangaré)

Match à vivre en direct et en intégralité

Comme toutes les rencontres des Orléanais, le match USO/Annecy est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h30 avec l'avant-match. Coup d'envoi 19h.