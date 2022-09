National : Châteauroux domine le Puy-en-Velay (1-2)

La Berrichonne de Châteauroux l'a emporté ce vendredi au Puy-en-Velay, pour la quatrième journée de National. Les Bleu et Rouge restent invaincus.

Benjaloud Youssouf et les Castelroussins (ici lors de la première journée) restent invaincus en National.

C'était le jour d'après pour les Castelroussins. Le jour d'après le mercato, et les départs marquants de Thomas Robinet et Siriné Doucouré. Privés de leurs deux gâchettes, et pas encore renforcés par leurs recrues de dernière minute, les Berrichons l'ont tout de même emporté au Puy-en-Velay.

Romain Grange, encore et toujours

Et comme à Avranches lors de la deuxième journée, le grand bonhomme côté bleu et rouge se nomme Romain Grange, auteur d'un doublé, ce qui porte à trois son nombre de buts depuis le début de saison. De retour après une rupture des ligaments croisés, l'expérimenté milieu de terrain (34 ans) ne semble avoir rien perdu de son talent.

Après une pauvre première période, le Puy a ouvert le score peu avant l'heure de jeu, grâce à Ottman Dadoune (59'). Romain Grange a répliqué quelques minutes plus tard (63'), avant de convertir un pénalty en fin de match (83').

Un succès malgré une attaque diminuée qui permet à Châteauroux de rester invaincu après quatre journées. Avec deux victoires et deux nuls, la Berri se classe pour le moment 3e, un point derrière Dunkerque et Avranches.

Pour parfaire le bonheur de leurs supporters, les Castelroussins n'ont plus qu'à ouvrir leur compteur de victoire à domicile. Ils auront une chance de le faire dès le vendredi 9 septembre, face à Bourg-en-Bresse.