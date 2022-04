National : "dernière carte à jouer" pour Le Mans FC à Villefranche-sur-Saône

Dernière ligne droite pour le Mans FC ! Les footballeurs manceaux, 7e au classement, se rendent sur la pelouse de Villefranche vendredi 15 avril pour le compte de la 30e journée de championnat. Une victoire contre les Rhodaniens, 5e est nécessaire pour avoir une chance de jouer les barrages et espérer une montée en Ligue 2. Après le dernier match nul (2-2) contre Annecy, il ne reste que cinq rencontres pour les sang et or avant la fin du championnat.

"Dernière carte à jouer"

Villefranche joue également la montée et à l'avantage de jouer à domicile. Mais ce match reste "la dernière carte à jouer" des Manceaux d'après le coach sarthois Cris. Ils s'y rendent avec la volonté "de faire un bon match et d'aller chercher la victoire." Mais l'entraîneur estime qu'il ne faut pas penser à la troisième place dès maintenant mais qu'il faut se concentrer sur chaque match. "Il faut d'abord faire un bon résultat à Villefranche."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La confiance, premier atout

"Ça sera compliqué", reconnaît Hassimi Fadiga. "Mais il faut qu'on soit confiant et qu'on croit en nous", ajoute l'attaquant. Selon lui c'est ce qui leur manquait lors des derniers matches. "Quand on prend un but on perd confiance et soit on perd nos matches soit on fait match nul."

Le plus facile c'est de marquer des buts et de ne pas en prendre

"Il faut y croire et je pense que ça va le faire." Pour cette rencontre, les Sarthois devront jouer sans Makan Aïko, Hamza Hafidi et Julien Bègue, tous trois blessés et sans Ibrahim Cissé et Ibréhima Coulibaly suspendus. Le coup d'envoi est à 19 heures.