National : deux footballeurs mayennais dans l'attente de la décision concernant la fin de leur championnat

Le défenseur Kévin Perrot (à gauche) et le gardien de but Maxime Hautbois sont tous les deux Mayennais.

Ils sont tous les deux Mayennais et on porté le maillot du Stade lavallois. Le défenseur Kévin Perrot évolue depuis le début de saison au Puy-en-Velay et le gardien Maxime Hautbois lui est à Lyon-Duchère depuis deux ans.

Ce jeudi, la Fédération française de football va rendre public sa décision concernant tous les championnats amateurs, y compris le championnat National, troisième division du football français. La compétition est arrêtée depuis le 13 mars, il restait alors 9 journées de championnat à disputer. Et la FFF devrait annoncer la fin de tous les championnat qu'elle gère. Reste l'épineuse question des montées et des descentes.

Kévin Perrot dans l'attente

Kévin Perrot, qui revient d'une longue blessure au pied droit, est resté en Haute-Loire pour ce confinement. Lui et sa famille ne sont pas rentrés en Mayenne. L'équipe du défenseur formé à l'US Laval est actuellement 15e de National et donc relégable. Et dans les différentes scénarios possible, il est évoqué deux descentes seulement au lieu de quatre, ce qui pourrait sauver l'équipe du Puy. Kévin Perrot préfère attendre la décision, en espérant toutefois qu'elle soit favorable : "je suis dans l'attente, car on va dépendre d'une décision de la Fédération alors que mon équipe est premier relégable. J'espère que la bonne décision sera prise pour le club et ça peut être dangereux pour des joueurs car si l'équipe descend, un joueur comme moi peut se retrouver au chômage. Maintenant, il faut se projeter sur la saison prochaine, bien la préparer. C'est la meilleure solution que de tourner la page de cette saison."

Maxime Hautbois se pose beaucoup de questions

Contrairement à Perrot, c'est en Mayenne que Maxime Hautbois s'est réfugié pour le confinement. Le gardien de Lyon-Duchère (8e de National après 25 journées) a eu le temps de rentrer chez ses parents à Entrammes près de Laval plutôt que de rester seul dans son appartement du centre-ville à Lyon. Le footballeur de 29 ans se pose beaucoup de questions sur ce qui va se passer dans les semaines à venir : "on va enfin savoir quelle décision va être prise et on y verra un peu plus clair. Aujourd'hui, les clubs, les présidents n'ont pas les réponses à toutes les questions que l'on peut avoir. On est dans l'attente. Il y a certes l'annonce de la fin du championnat, mais à partir de quelle date, nous allons pouvoir rependre les entraînements ainsi que la préparation pour la saison à venir. Il y a aussi la question de l'avenir des joueurs, notamment ceux qui sont en fin de contrat comme moi."