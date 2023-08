National - DFCO : rejoignez le concours de pronostics de France Bleu Bourgogne

Ce qu'on aime sur France Bleu Bourgogne, c'est jouer avec vous. On a donc décidé de lancer notre propre concours de pronostics, pour le matchs du DFCO en National, sur la saison 2023/2024. Lors de l'émission 100% Sport , et tout au long de la saison, le concours de pronostics sera notre fil rouge et vous permettra de remporter de nombreux cadeaux. C'est gratuit, c'est pour le fun, pour chambrer vos amis et pour pimenter votre saison ! Ça se passe sur le site Scorecast . Que vous jouiez sur ordinateur ou sur téléphone, on vous explique tout.

Comment se connecter sur ordinateur ?

Pour participer, rendez-vous sur le site Scorecast . En cliquant sur le lien, votre écran vous emmène sur le site. Cliquez sur Inscrivez-vous (par mail) ou alors connectez-vous avec votre compte Facebook. Rejoignez-nous avec le code suivant : 37C29254 ... et cliquez sur rejoindre. Vous êtes arrivés sur le concours de pronostic de France Bleu Bourgogne ! Vous pouvez pronostiquer toutes les rencontres de la saison du DFCO, voir votre classement après chaque rencontre du championnat de National. Bonne chance !

Page accueil - Scorecast

Inscription - Scorecast

Le site Scorecast - Scorecast

Le Token France Bleu Bourgogne - Scorecast

Comment se connecter sur téléphone ?

Il faut d'abord télécharger l'application Scorecast, sur le store de votre téléphone, c'est gratuit. Vous pouvez maintenant vous inscrire pour jouer, la connexion se fait avec Facebook ou avec votre adresse mail. Vous êtes maintenant sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton "+ Ajouter une compétition", puis rejoindre une compet' privée. Pour rejoindre la compétition France Bleu Bourgogne, renseignez le Token (Mot de Passe) de la compétition : 37C29254. Vous pouvez maintenant rejoindre la compétition. En bas de votre application vous pouvez voir votre classement, faire vos pronostics, voir les résultats du DFCO et participer au Chat de France Bleu Bourgogne. De nombreux cadeaux à remporter et du chambrage en vue !

L'application Scorecast - Scorecast

Accéder à l'application - Scorecast

L'heure de s'inscrire - Scorecast

Avec e-mail ou Facebook - Scorecast

Vous pouvez entrer votre e-mail

Votre mot de passe

Qui aura le meilleur pseudo ?

Votre avatar

Ajoutons la compétition France Bleu Bourgogne

Ce sera entre Dijonnais

Le Token est le Mot de Passe de la compétition - Scorecast

L'heure de jouer - Scorecast

Et maintenant il faut jouer - scorecast

Bonne chance à vous !