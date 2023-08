National - DFCO : Zakaria Fdaouch, l'ambitieux dévoreur d'espaces

L’appel tranchant, le crochet facile, le geste auguste du dribbleur. Et, visiblement, le sens du but. Zakaria Fdaouch, auteur d'un doublé contre Avranches pour la victoire 5-2 du DFCO, est l'une des satisfactions de ce début de saison. Recruté cet été après une saison pleine en National à Martigues, l'ailier de 26 ans vient de signer son premier contrat professionnel, avec Dijon. "Depuis la semaine dernière, on va dire que ma saison est lancée", affirme-t-il à la veille du déplacement à Châteauroux . Avec l'ambition très claire de ne pas s'arrêter en si bon chemin.

"C'est un joueur de différence"

Contre Avranches, Fdaouch a d'abord été buteur. Le premier du match, grâce à un bon appel en profondeur - et une merveille de passe de Bryan Soumaré. Et le dernier de la partie côté dijonnais, reprenant au deuxième poteau un centre de Walid Nassi. Juste après avoir offert une passe décisive, pour le premier but en pro de Yanis Chahid . Au match précédent, entré en jeu en deuxième période au Mans , il avait glissé un ballon malin à Mohamed Ben Fredj, provoquant ainsi le pénalty égalisateur des "Rouges".

Ce début de saison lui plaît bien. Collectivement - "On dégage quelque chose sur le terrain" - et sur un plan personnel - "Je fais un meilleur début de saison que la saison passée, c'est de bon augure pour la suite". S'il veut perdurer sur le front de l'attaque, Zakaria Fdaouch, titulaire deux fois en trois matchs, devra persévérer. Et se faire une place dans un secteur très fourni, avec Ben Fredj, Irié, N'Chobi, Nassi, Mendes, Schur- et pour l'instant Soumaré, Le Bihan et Assalé, en attendant la fin du mercato.

"C'est un joueur de différence". Les premiers matchs de Fdaouch sous le maillot rouge semblent correspondre aux attentes son entraîneur, Benoit Tavenot. "Il a une qualité d'appel de balle de très haut niveau. Au bon moment au bon endroit. Aujourd'hui, il n'est pas assez servi, mais il faut qu'il garde ça parce que ça fait reculer les équipes, analyse-t-il. C'est un garçon qui est très professionnel, qui a peut-être perdu un peu de temps en route au niveau de sa carrière. Aujourd'hui, il veut rattraper le temps perdu, il a de l'ambition".

Les statistiques, on y prend goût

La saison dernière, Zakaria Fdaouch a joué les premiers rôles en National avec Martigues, échouant à monter en Ligue 2 sur le fil, à la dernière journée. À son compteur, 6 buts et 9 passes décisives. "Au début de ma "petite" carrière, je n'étais pas trop attaché aux statistiques, raconte-t-il. Après, comme je suis quelqu'un d'ambitieux... la nouvelle génération, on parle beaucoup de stats' ! Donc maintenant, je suis attaché aux statistiques, surtout quand on commence à marquer (rires). On aime ça, on veut marquer, on veut passer". Deux buts et une passe décisive en trois matchs cette saison, le compteur est débloqué.

Pense-t-il pouvoir faire aussi bien, voire mieux, que ses statistiques martégales de la saison dernière ? Comme c'est de rigueur dans le football moderne pour un offensif qui parle devant les médias, les objectifs, il les garde pour lui. "Mais vu comment c'est parti, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas mieux que la saison passée. En tout cas j'espère ! Après, tout dépendra aussi du travail de l'équipe, j'ai besoin de mes coéquipiers pour être décisif. Si l'équipe fonctionne bien, je vais bien fonctionner", assure l'ailier.

Les marges de progression : finition et travail défensif

Quand on lui demande ce qu'il peut (et doit) améliorer, il avance son "efficacité dans les 30 derniers mètres". Sa réponse peut surprendre, vu ses deux buts de la semaine dernière. "Je n'ai jamais été mal à l'aise devant le but. C'est surtout garder de la lucidité. Nous, sur les côtés, les excentrés, on nous demande quand même pas mal d'efforts défensifs. Dans le match, à certains moments, on est un peu fatigués, et c'est là qu'il faut garder de la lucidité pour mettre le ballon dans les buts".

On touche le nœud du sujet. La capacité à répéter les efforts, le coffre, le côté athlétique du poste, au delà du talent intrinsèque. Du foncier, mais pas que. "Ce sont des habitudes à prendre, et après, c'est juste mental, si on a envie, on peut y arriver, affirme le joueur, également passé par la formation des Girondins de Bordeaux. Il faut aimer se battre pour l'équipe, se surpasser. Au haut niveau, des joueurs le font, pourquoi nous on n'y arriverait pas ?".

Son entraîneur, Benoit Tavenot, aimerait aussi "un peu plus de générosité défensive, mais ça va venir". Il ne lui en veut pas rigueur. "Il y a les limites du moment de sa condition physique. Il a eu une préparation perturbée, entre Martigues et Dijon. Ce qu'il fait à ce jour me convient !", précise Tavenot.

Episode 4 : temps additionnel

Retour à Châteauroux : "Je ne vis pas dans le passé"

Vendredi 1er septembre, "Zak" Fdaouch va retrouver une ville qu'il connaît déjà bien, au cœur du Berry. "Je garde des bons souvenirs quand même, j'ai passé deux ans là-bas, je n'ai connu que la cellule formation, relate-t-il. Mais franchement, je ne suis pas attaché non plus à ce club-là, je n'ai pas fait grand chose là-bas, donc ça reste un match comme un autre".

Passé par la Berrichonne durant sa formation, il n'avait pas été conservé . Un déficit de taille, un gabarit trop petit ? "C'est ce qui tourne dans les médias, mais non, ça c'est pas vrai, souffle Fdaouch. Si j'avais été bon, le meilleur, je serais resté. Ça c'est qu'une excuse, mais ce n'est pas que pour ça. De mon côté, je n'avais pas non plus fait le travail nécessaire pour aller gratter là-haut". Sûrement pas encore prêt, à ce moment-là, pour les exigences d'un centre de formation, qui doit mener vers le haut niveau. "On m'a dit qu'il avait la tête un peu dure...", avance de son côté Benoit Tavenot.

Toujours est-il qu'il a su se relever. Après son passage infructueux à Châteauroux, il a rebondi à Anglet (N3), avant de partir à Saint-Malo (N2), et de finalement arriver en National avec Martigues, puis Dijon. Va-t-il repenser à ses années castelroussines, au moment de fouler la pelouse de Gaston-Petit vendredi ? "Je ne suis pas quelqu'un de revanchard, pas du tout, je ne vis pas dans le passé", balaie le joueur. Inconsciemment, ce retour aux sources pourrait quand même le galvaniser. "Je pense que ça joue toujours un peu, même si on dit qu'on n'est pas revanchard", s'amuse son entraîneur, Benoit Tavenot. La preuve en but(s) vendredi à Gaston-Petit ?