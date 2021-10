National : "On doit avoir une réaction d'orgueil" estime le coach de l'US Orléans Xavier Collin avant le Mans

"On doit avoir une réaction d'orgueil", les mots sont posés mais le discours du coach de l'US Orléans, Xavier Collin, est ferme après le triste match nul vendredi dernier à la Source face à Avranches. Les Orléanais se déplacent au Mans ce jeudi soir pour le compte de la 12e journée de National. "Il faut qu'on aille là-bas pour faire un résultat" annonce le coach face à des Manceaux qui sont sur une bonne dynamique, après leur victoire lundi au Red Star (2-1) pour la 11e journée et qui n'ont plus perdu depuis Laval le 17 septembre dernier.

Une équipe rigoureuse défensivement

"Ça fait partie des grosses écuries du championnat, une équipe qui a eu une période un peu compliquée et qui sort d'un bon match, on s'attend à rencontrer une équipe de qualité", analyse Xavier Collin, "c'est une équipe à l'image de son entraîneur (Cris, l'ancien lyonnais, ndlr), rigoureuse sur le plan défensif avec beaucoup d'intensité". Il faut une réaction impérative face au Mans affirme de son côté le milieu de terrain Aymen Souda. "C'est un bon match, une bonne opportunité de montrer nos qualités face au Mans, avec un beau terrain, un beau stade et face à une bonne équipe", analyse-t-il, "mais le Mans est un peu comme nous, c'est une équipe qui se cherche aussi, qui fait des bons matches mais qui n'a pas toujours le bon résultat à la fin". Aymen Souda, un but inscrit en championnat et un en Coupe de France face à Vineuil, s'attend forcément à un match disputé entre deux "grands noms du championnat". "Il y a toujours plus d'envie quand on joue contre une bonne équipe, avec encore une fois un bon stade, un beau terrain et j'espère que cette envie va nous donner l'envie d'enfin démarrer notre saison", espère l'ancien joueur du FC Sète.

Avantage Le Mans à domicile

À domicile, pour le moment, l'équipe de Cris n'a perdu qu'une seule fois, face à Sedan le 13 septembre et reste sur quatre victoires et un nul en six rencontres de championnat au MMArena. De leur côté, les Orléanais n'ont remporté qu'un match loin de leurs terres, lors de la première journée face à Laval. Depuis ce 6 août, il y a eu un nul contre Boulogne et quatre défaites face au Red Star, Saint-Brieuc, Villefranche et Cholet. "Il faut aller chercher le match référence, où tout le monde est au diapason, au service de l'équipe et sur tout un match mais pour le moment, on ne l'a pas", pointe Xavier Collin, "il y a eu Boulogne, certes, mais il n'y a pas eu le résultat, donc on a besoin de ce match-là, de s'appuyer sur un match référence". L'USO pointe à la 13e place pour le moment avec 10 points alors que les Manceaux sont 7e avec 18 points et peuvent accrocher le Top 5 en cas de victoire.

Le groupe pour affronter le Mans

Le groupe est presque au complet. Il ne manque qu'Ibrahim Sangaré, Esteban Lepaul et Moussa Seydi qui sont encore blessés ou en reprise. En revanche, pas de Stone Mambo ni Carnéjy Antoine dans le groupe, selon les choix du coach.

Match à vivre en direct et en intégralité

La rencontre entre l'US Orléans et Le Mans est à vivre, comme chaque match, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h30 avec l'avant-match et le concours de pronostics. Coup d'envoi 19h.