National : Duel de haut de tableau pour l'ASNL à Versailles

C'est un choc entre 2 équipes en forme sur ce début de saison qui se profile ce vendredi pour cette 7è journée de National. L'ASNL, avec 3 succès consécutifs, s'est hissé à la 4è place du classement, juste derrière, il y a Versailles, l'adversaire du soir, promu de N2 et surprise du début de saison.

L'EST REPUBLICAIN/Cédric Jacquot

Après 3 succès de suite, l'ASNL se rend à Versailles, 5è et invaincu à domicile

Lancés avec une très belle série de 3 victoires, les nancéiens sont passés des bas-fonds au pied du podium du National. 3 succès différents où il a fallu dominer 3 équipes au profil varié.

Le plus dur fût sans doute le dernier face à une équipe de Bastia-Borgo bien regroupée, où l'ASNL n'a su trouver la faille qu'en deuxième mi-temps sur pénalty. Mais cela montre bien quand même la progression de cette équipe nancéienne, à qui on reprochait parfois un peu d'impatience sur les premiers matchs, mais qui a su apprendre de ses erreurs et améliorer sa gestion des matchs.

La solidité est un des points forts du moment, 1 seul but pris sur les 5 derniers matchs. "Cela englobe toute l'équipe", souligne Albert Cartier, "Neil (El Aynaoui) par exemple a fait son meilleur match depuis que je le connais, que je le coache. Offensivement il a été bon mais défensivement il a été très très bon. Neil c'est notre thermostat, il ne fait pas que donner la température, il la régule. C'est notre régulateur, s'il est bon, l'équipe est bonne aussi"

C'est donc bien une équipe nancéienne pleine de confiance qui va se déplacer au stade Jean Bouin de Paris pour affronter Versailles, un promu qui a visiblement d'autres ambitions qu'un simple maintien.

Surprise du début de saison

C'est en effet, comme il y en a tous les ans, Versailles qui joue le rôle de l'équipe pas forcément attendue et qui réussit une belle entrée dans ce championnat de National. Albert Cartier l'entraîneur nancéien confirme "Il y a eu le parcours en coupe de France la saison passée (1/2 finale perdue contre Nice) mais ce n'est pas un club dont on entend depuis plusieurs années qu'ils ambitionnent la Ligue 2".

Et pourtant avec leurs 3 victoires en 6 matchs, les versaillais se sont installés dans le haut de tableau en s'appuyant notamment sur un sans-faute à domicile (Martigues, Bourg-Péronas et Dunkerque). Pour faire un résultat face à Versailles il faudra "faire des choses simples mais à la perfection" résume l'entraîneur Albert Cartier qui donne la feuille de route : de la discipline, de la rigueur professionnelle et de l'humilité.

Dans le jeu, le technicien lorrain détaille Versailles, une équipe qui a recruté "le haut du panier du championnat". Une équipe qui peut à la fois jouer très direct et vertical sur son attaquant Djoco mais qui peut aussi s'appuyer sur la technique de ses milieux comme Michel, Leborgne, Lemoine ou Damour.

2 nouveaux absents côté nancéien

En plus des absents de longue date (Aloé, Diallo, Basila), 2 nouveaux joueurs sont venus grossir les rangs de l'infirmerie de l'ASNL, Lamine Cissé (touché aux ischios avec l'équipe de France espoirs) et Baptiste Mouazan (contracture).

Comme souvent ces derniers temps, Albert Cartier a convoqué 18 joueurs pour son groupe de 16 - ASNL

Versailles-ASNL, 7è journée du National, c'est à vivre dès 19H sur France Bleu lorraine et francebleu.fr